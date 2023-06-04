Pil Fabrikası ‘kütüphane’ ile kapılarını açıyor

Kepez Belediyesi, 132 bin metrekare araziden oluşan Antalya Pil Fabrikası yerleşkesini, şehrin hizmetine sunmak için çalışmalara başladı. Millet Bahçesi, projesinin yapılacağı yerleşkede, ilk olarak kütüphane yatırımı gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesi, Dokuma İplik Fabrikası’ndan sonra uzun yıllardır atıl halde kalan şehrin bir endüstriyel değerini daha ayağa kaldırıyor. Antalya Pil Fabrikası yerleşkesi de, ‘DokumaPark Projesi’ mantığıyla şehre kazandırılıyor. Böylelikle Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’nda, şehrin tam göbeğinde yan yana bulunan iki sanayi yerleşkesinin kıymetli arsaları; yeşil doku, kültür, sanat, eğitim ve müze tesisi olarak Antalya’nın hizmetine sunuluyor. Dokuma ve Pil fabrikaları yerleşkeleriyle, şehre 332 dönümlük bir yeşil alan da kazandırılmış oldu.

Pil fabrikasına Dokuma dokunuşu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 132 bin metrekare arazi üzerinde yer alan ve 1998’de üretimin durduğu Antalya Pil Fabrikası’nı, Kepez Belediyesine tahsis etmişti. Kepez Belediyesi de, ‘Millet Bahçesi’ projesini uygulayacağı fabrika yerleşkesinin kapılarını, Antalyalılara açmak için kolları sıvadı. Fabrika yerleşkesinin tahsisini alabilmek için Ankara’da yoğun bir mesai yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, pil fabrikası arazisini Dokuma mantığı ile şekillendiriyor. Başkan Tütüncü, hatıralarının ve yeşil dokusunun korunacağını ifade ettiği Pil Fabrikası yerleşkesindeki binaları eğitim, spor, kültür ve müze tesisleri haline getiriyor.

Pil Fabrikası’nda ilk yatırım kütüphane

Bu çerçevede fabrikanın lokal binası kütüphaneye dönüştürülüyor. 870 metrekare kullanım alanı olan bina, mimari dokusu korunarak, güçlendirilecek. Lokal binasının kütüphaneye dönüştürülmesi işi ihale yönetimiyle yapılacak. İhaleyi alacak yüklenici firma, kütüphane binasının tadilat, elektrik, mekanik, tesisat imalatları ile mobilya tefrişat işlerini gerçekleştirecek. Pil Fabrikası Kütüphanesi’nin yapımının bu yılın son çeyreğinde tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.

Cemil Meriç Kütüphanesi’ne kardeş kütüphane

Kepez Belediyesi, daha önce de Dokuma Fabrikası’nın trafo binasını, Cemil Meriç adıyla kütüphane haline getirmişti. Yaklaşık 100 bin kitap kapasitesi olan ve çok sevilen Cemil Meriç Kütüphanesi, her gün yüzlerce kişiyi kitap ve bilgiyle buluşturuyor. Pil Fabrikası Kütüphanesi’nin de yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor.

Pil’e Millet Bahçesi

Pil Fabrikası Kütüphanesi projesiyle Kepez Belediyesinin, Cumhuriyetin 100. yılına armağan etmek için yatırım programına altığı kütüphane sayısı da 22’ye çıkmış oldu. Başkan Hakan Tütüncü, Antalya’nın eski sanayi tesislerinden biri olan Pil Fabrikası’nda, üretimin 1998’de durduğunu anımsattı. Başkan Tütüncü, bu fabrika alanını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile Milet Bahçesi’ne dönüştüreceklerini belirtti.

“Yeşil doku ve binalar korunacak”

Fabrika binasının yeşil dokusunu koruyacaklarının altını çizen Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Pil Fabrikası alanındaki binaları yeniden işlevlendireceğiz. İşlevlendirme mantığında temel yaklaşımımız Dokuma Fabrikası olacak. Mezbele binalarını kültür, sanat, gençlik, eğitim ve spor tesisleri haline getirerek Dokuma Fabrikası’nı, bir değer haline dönüştürdük. Aynı mantıkla pil fabrikasının binalarını da eğitim, spor, kültür ve müze tesisleri haline getireceğiz. Bu alanda eğitime, kültüre, sanata, spora, kadınlara, çocuklara ve gençlere yönelik önemli sosyal projeleri hayata geçireceğiz. Fabrika alanının mimari tarz itibariyle nitelikli olan yapılarının korunması konusunda bir kararlılığımız var.”

Başkan Tütüncü, aynı alanda bulunan Dokuma ve Pil fabrikalarının arazilerinin, yeşil dokuları, eğitim, kültür, spor ve müze tesisleriyle Antalya için muhteşem bir yaşam bir adası olacağını sözlerine ekledi.