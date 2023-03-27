Antalya’nın Serik ilçesinde okul kantinlerinde belge ve ürün denetimi yapıldı.

Serik İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okullarda denetim gerçekleştirdi. Denetim çerçevesinde kantinlerde belge ve ürün denetimi yapan ekipler, kural dışı bir durumla karşılaşmayarak okul yönetimlerine ve kantin işletmecilerine teşekkür etti.

Kantinlerde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.