MÜSİAD’ın gündemi deprem

MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, yönetimiyle birlikte MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’yı Genel Merkezde ziyaret etti. Görüşmenin gündemi ise deprem oldu.

MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay, 6 Şubat depreminden bugüne kadar deprem bölgesinde ve Antalya’da yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi verirken, yaraların sarılması için seferber olduklarını paylaştı. Antalya’dan deprem bölgelerine çok sayıda tır sevk edildiğini söyleyen Akçay, Ramazan-ı Şerif ayında deprem bölgelerine gidilip ihtiyaçların tespit edilerek yardımların devam edeceğini anlattı. Akçay, Ramazan ayında hayırsever vatandaşların katkılarıyla Osmanlı geleneği olan ve "veresiye defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri" uygulaması için çalışmaları bu yıl da devam ettireceklerini ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, deprem sürecinde bölgeye 3 binin üzerinde tır sevkiyatı yaptıklarını belirtti. Konteyner Kent projesinden bahseden Asmalı, "Konteyner Kent’te bulunan evler 21 metrekare; mutfak, banyo ve tuvaleti de olacak şekilde tasarlandı. Evlerin içinde beyaz eşya, koltuk ve masa, mutfak eşyaları ve ısınma sistemi de bulunacak. Aynı zamanda konteyner kent bölgesinde altyapı ve çevre düzenlemesi, sağlık ocağı, kreş, mescit, idari ve hizmet binaları olacak. 2 bin adet konteyner evde 8 bin kişi yaşayacak. MÜSİAD, kamu yararına dernek statüsünde olduğu ve gerekli bağış toplama izni aldığı için dileyen herkes projeye bağış yapabilir" dedi.