Motosikletin çarptığı yaya alkollü çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tali yolda seyir halindeki motosiklet, aniden yola fırlayan yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu tali yolda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Karakulak’ın kullandığı 07 ACG 991 plakalı motosikletin, hurdacılar sitesi kavşağına 100 metre mesafede aniden yola fırlayan H.H.Y’ye çarptı.

Kazada yaralanan ve sağlık ekibi tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yayanın alkollü olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.