Meslek liseleri hayata dokunuyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Güzellik Alanı öğretmen ve öğrencileri “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” muhteviyatında Aydıncık İlkokulu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitimi Bakanlığı tarafından başlatılan “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” muhteviyatında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Güzellik Alanı öğretmen ve öğrencileri, köy okulu olan Aydıncık İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdi. Organizasyona İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül’ün yanı sıra Asarcık ve Kahyalar İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de katılım gösterdi. Aydıncık İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte ‘Çocuk Gelişimi’ öğrencileri tarafından animasyon ile çeşitli gösteriler yapıldı. Köy okulu öğrencilerine ‘Güzellik Alanı’ öğretmen ve öğrencileri tarafından ise kişisel bakım teknikleri, saç kesimi ve bakımı ile güzellik ve makyaj uygulamaları denendi.

“sahada uygulandı”

Proje çerçevesinde yapılan ziyaretin çok verimli geçtiğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gül, “Bugün Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Güzellik Alanı’nın etkinliğinde beraberiz. Projemizin adı ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor’. Burada köy okulundaki öğrencilerimizle buluştuk. Onlarla çeşitli oyunlar oynadık. Güzellik Alanı öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından buradaki öğrencilerimizin saçları kesildi, kişisel bakımları ve makyajlar yapıldı. Ayrıca öğrencilerimizin gerek sosyal becerilerini ve kendine güven duygularını geliştirmede gerekse sosyal ve kültürel alanda okulu temsil etme bilinci kazanmaları konusunda büyük yol kat ettiler. Çeşitli animasyon ve etkinlikler eşliğinde meslek liselerimizin sahadaki yankılarını gördük” dedi.