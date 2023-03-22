Menderes Türel: "Antalya’nın dünya başkenti iddiası zayıfladı"

Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "2023 Mart ayına geldiğimizde, son 19 seneye bir bakın, bu 19 senede bizim yaptıklarımızı ve diğer zamanda yapılanları elinizi vicdanınıza koyup karşılaştırın. Biz her zaman Antalya için bir büyük vizyon koyduk, çıtayı yükselttik, gece gündüz çalışarak Antalya’ya eserler kazandırdık. Bugün Antalya’nın geleceği konuşulmaz oldu, dünya başkenti Antalya’nın iddiası zayıfladı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanlığa gelerek 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Türel’in başvurusu AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin tarafından alındı. Ardından açıklamalarda bulunan Türel, "Antalya’nın basın tarihinde, ekonomik, sosyal, siyasi geçmişinde uzun seneler boyunca aktif görevlerde bulunduktan sonra, yüreğimizi yakan deprem felaketinin sonuçlarını, ülkemizin karşı karşıya olduğu sorunları düşünerek, sadece ve sadece vefa ve sorumluluk adına, bir nefer olarak gerekirse göreve hazır olduğumu partime, milletime bildirmek üzere, bugün burada milletvekili aday adaylığına başvurumu yapıyorum" sözlerine yer verdi.

"Bunu ancak güçlü, tecrübeli bir lider ve hükümet gerçekleştirebilir"

Türel konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben Antalya’ma, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Milletvekili, Antalyaspor Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etme şerefine sahip olmuş, bütün bu görevlerde gece gündüz koşturmuş, makama mevkiye doymuş bir kişi olarak görevimi yapmış olmanın huzuruyla, deprem felaketini ve siyasi tartışmaları görünce böyle bir dönemde sorumluluk almanın doğru olduğuna inanarak, tekrar elimi taşın altına koymaya karar verdim. 6 Şubat depremi sonrası Gaziantep’te afet merkezinde görev aldım, zor şartlarda bir nefer olarak yardım ve hizmet etmeye çalıştım. Felaketin boyutlarından çok etkilendim, Allah kimseye böyle bir felaket vermesin. Allah milletimizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Şimdi yaraları hızla sarmak, deprem bölgesinde milyonlarca insanımızı çadırdan kurtarmak, ev ve iş vermek için hızlı, kararlı bir kalkınma hamlesine ihtiyacımız var. Bunu ancak güçlü, tecrübeli bir lider ve hükümet gerçekleştirebilir."

"6 artı 1’lik masa geleceğe yönelik umut veren politika üretemiyor"

Türkiye’nin dışarıda, Suriye’de, Irak’ta, Akdeniz’de teröre ve emperyalizme karşı yeni bir kurtuluş savaşı verdiğini sözlerine ekleyen Türel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bağımsızlık mücadelesine karşı yeni bir oyun başlamış bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz durumda Cumhurbaşkanı seçimi istikrar ve istikrarsızlık seçimine dönüşmüştür. Ben siyasette demokratik anlayış ve nezaketi düstur edinmiş bir kişiyim, fakat yine de görmemiz, söylememiz gerekir ki muhalefet, maalesef iktidar alternatifi olamamaktadır. 6 artı 1’lik masa hiçbir geleceğe yönelik umut veren politika üretemezken; tutarsız, kendi arasında kavgalı ve istikbal içinde istikrarsızlık vadeden bir tablo ortaya koymaktadır. Muhalefet koalisyonu iç ve dış tehditlere taviz veren bir anlayışla ortaya çıkmaktadır. Böyle bir zamanda bizim sorumluluktan uzak durma lüksümüz yoktur" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız, dünyada Ukrayna ve Rusya başkanlarıyla görüşebilen tek liderdir"

"Cumhuriyet’imizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesi, Adnan Menderes’in demokrasi savaşı, Süleyman Demirel’in, Necmettin Erbakan’ın, Turgut Özal’ın kalkınma hamlesi bugün de devam etmektedir" ifadelerine yer veren Türel, "Cumhurbaşkanımız, dünyada Ukrayna ve Rusya başkanlarıyla görüşebilen tek liderdir. Milli Mücadele bayrağını Mavi Vatan hamlesiyle, Karadeniz doğal gaz hamlesiyle, milli savunma teknolojisi hamlesiyle, İHA’larla, SİHA’larla, milli muharip savaş uçağıyla, TOGG otomobil projesiyle, dış güçlerin maşalarına karşı verdiği mücadeleyle dalgalandırmış bir liderdir. Türkiye, bu 20 yılda darbe girişimlerine, dış güçlerin oyunlarına rağmen bir kalkınma dönemine imza atmıştır. Bugüne kadar milletimize verilen sözler sonuna kadar yerine getirilmiştir. Elazığ depreminde, Manavgat yangınında evsiz kalan vatandaşlarımıza evleri söz verildiği gibi yapılmış, teslim edilmiştir. Bu kadar büyük bir pandemi ve deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi sapasağlam ayaktadır, bir yıl içerisinde deprem bölgesini ayağa kaldıracak tecrübeye Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı sahiptir. Bunu bizden başka hiç kimse başaramaz" açıklamasını yaptı.

"Biz her zaman Antalya için bir büyük vizyon koyduk"

Türkiye ve Antalya için hizmet etmekten kaçmayacağını belirten Türel, "Antalya milletvekili aday adayı olduğum için doğduğum, yaşadığım ve toprağına yatacağım güzel şehrime karşı sorumluluğum noktasında da şunu söylemek isterim. 2023 Mart ayına geldiğimizde, son 19 seneye bir bakın, bu 19 senede bizim yaptıklarımızı ve diğer zamanda yapılanları elinizi vicdanınıza koyup karşılaştırın. Biz her zaman Antalya için bir büyük vizyon koyduk, çıtayı yükselttik, gece gündüz çalışarak Antalya’ya eserler kazandırdık. Bugün Antalya’nın geleceği konuşulmaz oldu, dünya başkenti Antalya’nın iddiası zayıfladı. Antalya bizim görev aldığımız dönemlerde koştu, görev almadığımız dönemlerde ise hükümet yatırımları hariç adeta durdu" ifadelerine yer verdi.

"Antalya’nın vizyonunu daha da güçlendirmemiz gerektiği ortadadır"

Türel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye’nin ve Antalya’nın küresel hedeflerini büyütmemiz; tarımdan turizme, ticaretten sanayiye, teknoloji yatırımlarına kadar her alanda Antalya’nın vizyonunu daha da güçlendirmemiz gerektiği ortadadır. Bunu da yine güçlü, kararlı, istikrarlı bir siyasetle, güçlü bir hükümet başarabilir. Türkiye ve Antalya 2023’de yeni bir hamle başlatacaktır. Tarihimizle, inancımızla, güçlü liderimizle, tecrübeli kadrolarımızla biz yeni bir yükseliş hikayesini yazacağız. Buna inanıyor, güveniyorum ve milletimizin de bu güveni ve ümidi taşımasını istiyorum."

Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise şu ana kadar 105 kişinin aday adaylığı için başvurduğunu belirtti.