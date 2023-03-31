Manavgat Şelalesi Konaklamasız Orman Parkı işletmesi ihaleye çıkıyor

Dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi bünyesinde bulunan Manavgat Şelalesi Konaklamasız Orman Parkı, 12 Nisan tarihinde Manavgat Belediyesi tarafından Kapalı teklif (Arttırma) Usulü ile ihaleye çıkarılıyor. Ekim ayında kira süresinin dolması nedeniyle tahliye edilen 7 yıllığına kiraya verilecek tesis içerisinde kır lokantası, 3 pergola, yöresel satış ünitesi, büfe, WC ve açık alan bulunuyor.

Manavgat Şelalesinde bulunan işletmeler kapalı olmasına rağmen Manavgat Şelalesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Kira süresinin dolmasının ardından Ekim ayı içerisinde tahliyesi gerçekleştirilen, aynı ay içerisinde Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihale sonunda 20 yıllığına Manavgat Belediyesine kiralanan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi bünyesinde bulunan Manavgat Şelalesi Konaklamasız Orman Parkı, yeni işletmecisini bulmak için ihaleye çıkarılıyor.

30 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ilana göre; 12 Nisan Çarşamba günü saat 10.00’da Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odası gerçekleştirilecek olan 7 yıl süreli ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı teklif (Arttırma) Usulü gerçekleştirilecek.

Manavgat Şelalesi Konaklamasız Orman Parkı içerisinde 874 metrekarelik 1 adet Kır Lokantası, 146 metrekarelik 3 adet Pergola, 5 üniteden oluşan 322 metrekare Yöresel Satış Ünitesi, büfe, WC ve açık alan bulunuyor.

İhale dokümanının, Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresinden 3 bin TL karşılığı satın alınabileceği bildirildi.