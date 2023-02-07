Manavgat, deprem bölgesi için tek yürek oldu

Manavgat Belediyesi, büyük yıkım oluşturan iki büyük depremin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde Deprem Dayanışma Merkezi oluşturdu. Manavgat halkı merkeze yardımlarını ulaştırırken, iş makineleri de deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Manavgat Belediyesi, büyük bir yıkıma sebep olan 2 depremin ardından depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Manavgat Belediyesi’nin sosyal medya ve mesaj ile başlattığı yardım kampanyasına, ilçe halkı büyük destek verdi. Depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak ve bir nebze de olsa destek olmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’ni “Deprem Dayanışma Merkezi” olarak kullanıma açan Manavgat Belediyesi, gönüllü ve duyarlı vatandaşların desteği ile kullanılmamış ihtiyaç malzemelerini düzenli bir şekilde toplamaya başladı. Manavgat halkı, öncelikli ihtiyaç olarak belirlenen ısıtıcı, elektrik kablosu, ışıldak, uyku tulumu, battaniye, çocuk bezi, kışlık kıyafet, kilim, halı, mat, hijyen malzemeleri ve kuru gıdadan oluşan temel malzemeleri, “Deprem Dayanışma Merkezi” ne teslim etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, Manavgat Belediyesi çalışanları ve gönüllü vatandaşlar, ihtiyaç malzemelerinin paketlenmesine gün boyunca yardım etti.

"İş makineleri yola çıktı"

Başkan Sözen, depremin hayatı durdurduğu bölgelerdeki AFAD ve bölge valilikleri ile görüşerek Manavgat Belediyesi’nin iş makinelerini yardım etmesi için sevk etti. Yıkılan bina ve iş yerlerinin enkazının kaldırılmasına katkı sağlamak amacıyla Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden 2 tır, 1 ekskavatör, 1 yükleyici, 8 damperli kamyon ve 1 transit araç deprem bölgelerine yardım ve destek için yola çıktı. Başkan Şükrü Sözen, süreç içerisinde ihtiyaç durumuna göre iş makinelerinin bölgelere yönlendirileceğini söyledi.

"Acıyı bütün kalbimizle hissediyoruz"

Sözen, toplumsal birlikteliğin ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu ve acıları bir nebze de olsa azalttığını vurgulayarak depremzede vatandaşların çaresizliklerini yüreklerinde hissettiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat olarak biz de bir felaket yaşadık. Toplumsal birlikteliğin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü o acı sürelerimizde bütün ülkemiz bizim yanımızda oldu. Allah’a dua ediyoruz can kaybının artmaması yönünde. Devletimizin unsurları ve gönüllü yapılar seferber oldu. Manavgat halkı olarak kötü ve zor süreçlerde bizlere yapılanları bizlerde aynı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. AFAD’la iletişime geçerek doğru ve sağlıklı malzemeleri belirledik ve tedarik çalışmalarına başladık. İhtiyaç malzemelerinin yeni ve kullanılmamış olması çok çok önemli. Yine AFAD ve bölge valilikleri ile iletişime geçerek teknik ekip ve iş makinesi desteğini de bölgeye sevk ettik. Depremzede vatandaşlarımızın acılarını derinden hissediyoruz. Yaralarımızı el birliğiyle saracağız. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.