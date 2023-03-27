Manavgat Belediyesi’nden Cumartesi Pazarı’na modern yenileme

Antalya Manavgat Belediyesi kente yönelik proje ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazarı’nı yenileme çalışması başlatıldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, son olarak Bahçelievler Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazarı’nda modern kapalı Pazar yeri çalışmasını başlattı. Esnaf ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bahçelievler Cumartesi Pazarı, 4 bin 500 m2’lik alanda yapılan modern proje ile yeni haline kavuşacak. Manavgat Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nce hazırlanan projeye göre Cumartesi Pazarı, 4 bin 500 m2’lik çelik konstrüksiyonlu asma germe membran malzeme kullanılacak. Çok amaçlı olarak kullanılması hedeflenen Cumartesi Pazarı’nda halkın ve esnafın yararlanması için idari bina, zabıta ofisi, mescit ve tuvaletler de projeye ilave edildi.

"Yazın sıcak, kışın yağmur görmeyecek"

Başkan Şükrü Sözen, “Binlerce vatandaşımızın ve esnafımızın yoğun olarak kullandığı Cumartesi Pazarı’ımız, çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte daha modern ve kullanışlı bir yapıya sahip olacak. Ayrıca esnaf ve vatandaşlarımız kışın yağmur, yazın sıcaktan etkilenmeyecek. Vatandaşlarımızın en üst seviyede faydalanabileceği bir proje oluşturmak bizim ilk hedefimiz. İnşaatımızı en kısa sürede tamamlayarak kapalı Pazar yerimizi kullanıma açmayı planlıyoruz. Cumartesi Pazarı, şimdiden pazarcı esnafımıza, vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.