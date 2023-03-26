Kütükçü Mahallesi’ne yeni Aile Sağlığı Merkezi

Kepez’in Kütükçü Mahallesi’ne bir hayırsever tarafından 5 hekimli Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacak.

Kepez’e yeni bir Aile Sağlığı Merkezi geliyor. Kepez’in Kütükçü Mahallesi’nde 250 metre kare alana 5 hekimli olarak hayırsever Süleyman Akbıyık tarafından yapılacak Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı. Antalya Valiliği’nde yapılan protokol imza törenine Vali Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hayırsever Süleyman Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Kepez Belediyesi Meclis Üyesi İsa Sarpdağ, İş insanı Bolat Yıldırım katıldı. Kepez’e yeni bir sağlık tesisinin kazandırılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Tütüncü, “Dönemimizde Kepez’e sağlık yatırımlarımız muazzam bir şekilde devam etti. Kepez’e dönemimizde 32 Aile Sağlığı Merkezi, 11 Hastane ve sağlık tesisi, özel girişim eliyle de 5 yeni hastane kuruldu. Kepez artık sağlığın merkezi Bugün o Aile Sağlığı Merkezlerimize bir yenisini daha ekledik. Valimizin huzurunda protokolü imzaladık. Hayırseverimiz Süleyman Akbıyık’a çok çok teşekkür ederiz. İnşallah kadir gecesinden önce temelini atacağız. Fevzi Çakmak Mahallesi yeni modern bir aile sağlığı merkezine kavuşmuş olacak. Sağlık alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Eğitim alanındaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bütün bunlarla beraber her gün yeni bir açılış, temel atma, yeni projelerin yeni eserlerin planlanması programlanması müthiş yoğun bir takvim var. Önceki gün bir temel attık, dün bir açılış yaptık, bugün yeni bir eserimizin protokolünü imzaladık. Pazartesi yeni bir açılış önümüzdeki hafta yeni eserlerin temel atmaları var“ dedi.

“Eserler Kepez’i güzelleştiriyor”

“Kepez’de hizmet yolculuğu büyük bir heyecanla devam ediyor” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Eserler Kepez’i güzelleştirmeye devam ediyor. Kalplerimiz Kepez için, hemşehrilerimiz için attığı sürece daha güzel işler yapmaya, daha güzel protokollere imza atmaya, daha yeni kamu hizmetleri planlaması yapmaya, hayatı kolaylaştıracak işleri bir bir ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Biz heyecanımızdan güç alıyoruz. Çünkü biz azmimizi, gayretimizi o heyecanımızla biliyoruz. Ben Süleyman Akbıyık büyüğümüze çok teşekkür ediyorum. İsmi ve hatırası çok çok uzun yıllar boyunca Kepez’de yaşayacak. Onu desteklemeye gelen hayırseverlerimiz var. Allah’ın izniyle onlarda yeni hayırlarıyla hem Kepez’e, hem de insanlığa hem de medeniyet birikimimize çok önemli katkılar sağlayacak“ diye konuştu.

Sarpdağ ve Yıldırım’a Teşekkür

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, protokol törenine katılan İsa Sarpdağ’a bugüne kadar yaptığı hayırlar için teşekkür ederek, “İsa Bey’de çok kıymetli bir hayırseverimiz. Kepez’e nice hayırlar yaptı. Camiler yaptı, eğitim kurumlarına, polis merkezlerine, yani kamuya yönelik birçok yere katkılar verdi “dedi. Protokol törenine katılan İş adamı Bolat Yıldırım’a da teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Bolat Bey’de nice okullar yapan, nice sağlık ocakları yapan, nice parklar ve bahçeler kazandıran, polis merkezleri kazandıran muhteşem eserleri halkımıza armağan etti. Bu teşekkürlerle birlikte onlardan yenilerini beklediğimizi de ifade ediyoruz. Allah onlara versin, onlarda halkımıza versin “diye konuştu.

Hayırsever Süleyman Akbıyık da, “Sayın belediye başkanımız Kepez’de olduğu sürece hayır kervanına nice güzel eserler kazandıracağız” dedi.