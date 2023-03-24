Konyalılar Camii dualarla açıldı

Antalya Kepez Belediyesi ve hayırseverler desteğiyle yeniden inşa edilen Konyalılar Camii, Ramazan-ı Şerif’in ilk gününde dualarla açıldı. Sokullu Mehmet Paşa Camii’nden esinlenilerek inşa edilen eser, aslan göğsü (mukarnas) çini olan Türkiye’nin üçüncü camisi.

Düdenbaşı Mahallesi’nde yeniden inşa edilen Konyalılar Camii’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mübarek Ramazan-ı Şerif’i tebrik etti. Tutulan oruçların ve yapılan iyiliklerin en güzel şekilde kabul buyrulmasını dileyerek konuşmasını sürdüren Başkan Tütüncü, "Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayının ilk gününe ve ilk gününün ikindi vaktine çok özel atıflarda bulunarak bu vaktin bize en iyi şekilde ihya edilmesinin faziletlerini anlatıyor. İşte biz de o öğütleri önemli bir fırsat bilerek bugün emek emek yükselttiğimiz güzel bir mabedimizin açılışını da tam bu vakte denk getirelim istedik" dedi. Tütüncü, caminin temelinin de arife gününde atıldığını bildirdi.

"Türkiye’nin en önemli mimari eseri"

Konyalılar Camii’nin yeniden inşa edildiği Düdenbaşı Mahallesi’nin, 2009’da göreve geldiğinde gecekondularla dolu bir mahalle olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, "Bu mahallenin yerinde de yine eskiden yapılmış, Konyalı hemşehrilerimizin yapmış olduğu bir cami vardı. İsmi Konyalılar Camii’ydi. Yıllar içerisinde buradaki konutların gecekondu hüviyeti ortadan kalktı. Mahallemiz son derece güzel bir kentsel dönüşümle, güzel binalarla süslendi. O zaman biz bir adım daha atalım Konyalılar Camii’ni de Konya’ya, Konyalılara, Konyalı hemşehrilerimizin zarafetine, letafetine yakışır bir hale getirelim istedik. Derneğimizle birlikte projemizi hazırladık. Onlar işe başladılar ve sonrasında da belediye olarak işin tamamlanmasını da biz üstlendik. Geldiğimiz noktada gerçekten Türkiye’nin en önemli mimari eserlerinden birisini ortaya çıkarmış olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Caminin içindeki ustalık, tecrübe ve profesyonelliğin hakim olduğu ince işçilikler ile ilgili de bilgi veren Başkan Tütüncü, "Pencerelerinin üzerinde Fatiha-i Şerif ayeti celilelerinin bulunduğu hat tabloları da, caminin içindeki hat tablolarının tamamı da Mimar Sinan’ın hattatlarına yazdırmış olduğu hat levhalarının bir suretidir, tıpkı kopyasıdır. Tezyinatta kullanılan her şey Sinan’a aittir. Her şey Sinan’ın döneminde, Sinan’ın mimarimize geliştirdiği halkalardan tutun tezyinata kadar bunların hepsi Sinan’ı hatırlatır. Kubbenin o kolonlarla birleştiği üçgenlere de aslan göğsü (mukarnas) deniyor. O mukarnasların, aslan göğüslerinin tamamı çinidir. Türkiye’de aslan göğüsleri çini olan 3 tane cami vardır. Birincisi bu camiyi örnek aldığımız, bu camiye ilham olan Sokullu Mehmet Paşa Camii, ikincisi Eminönü’ndeki Rüstem Paşa Camisi ve o da Sinan’ın eseridir. Üçüncüsü de Antalya Kepez Konyalılar Camisi’dir. Biz bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Caminin içerisine gizlenmiş daha nice sırlar, nice Sinan şifreleri var" şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya’nın açılış duasının ardından, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in, "Ya Allah, Bismillah. Cenab-ı Allah’ım hayırlı mübarek eylesin" sözleriyle de açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa; Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ve vatandaşlar katıldı.