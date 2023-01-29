Antalya Konyaaltı?nın Mavi Kelebekleri, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 13?üncü hafta mücadelesinde taraftarı önünde Tekirdağ Süleymanpaşa takımını 41-22 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi?nde zirve mücadelesi veren Konyaaltı Belediye SK Kadın Hentbol Takımı, Tekirdağ Süleymanpaşa takımını da rahat geçti. Hem lig hem de Avrupa?da oynadığı maçlarla adından söz ettiren Mavi Kelebekler, Süper Lig?in 13?üncü haftasında sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa takımını farklı mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maçın ilk düdüğünden itibaren hem hücum hem de savunmada rakibine üstünlük kuran Konyaaltı, ilk devreyi 19-8 skorla bitirdi. İkinci yarıda da istekli oyununu sürdüren Mavi Kelebekler sahadan 41-22 skorla galip ayrılmasını bildi. Mavi Kelebekler?de Cansu Akalın, rakip ağlara bıraktığı 9 golle galibiyete önemli ölçüde katkı sundu.

?Yolun sonu şampiyonluk?

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Mavi Kelebekler?in gün geçtikçe çok daha iyi bir takım olduğunu vurguladı. Özellikle Avrupa kupalarında aldığı başarılı sonuçların ligde oynanan maçlara da olumlu yansıdığını ifade eden Başkan Esen, ??Sporcularımızın hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah bu yolun sonu iki kulvarda da şampiyonluk olacak. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyorum?? dedi. Antrenör Birol Ünsal ise, ilk yarıdaki karşılaşmada deplasmanda berabere kaldıkları Tekirdağ?ı farklı mağlup etmiş olmaktan mutlu olduklarını söyledi.