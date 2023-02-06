Konyaaltı’ndan deprem bölgesine yardım

Konyaaltı Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen ve yakın illerde de şiddetini gösteren 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçti. Yola çıkan belediye ekipleri hem bölgedeki arama-kurtarma operasyonuna destek verecek hem de toplanan yardımları depremzedelere ulaştıracak.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konyaaltı Belediyesi Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedilen depremde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için sivil savunma ekiplerini deprem bölgesine gönderdi. Ekiplerin, bölgedeki kriz masası ile irtibata geçip ihtiyaç duyulan yerlere intikal edeceği bildirildi. Ayrıca Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar, yardım kampanyasına destek vermek için Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezine akın etti. Belediye ekipleri, gelen yardımları türüne göre ayırıp kolilere yerleştirdi. Kolilenen malzemeler belediye araçlarına yüklendi ve deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

“İhtiyaç duyulan ne varsa ona göre hazırlıyor ve bölgeye ulaştırıyoruz”

Toplama merkezine gelen yardımlar belediye ekipleri tarafından kolilere aldığı sırada Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem oldu. Depremin etkileri Antalya’da da hissedilirken o sırada kayıtta olan kameralar sarsıntı anlarını kaydetti. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tüm imkanları ile depremzedelerin yanında olduklarını kaydetti. Başlattıkları kampanyada toplanan yardım kolilerini bölgedeki afet merkezine ulaştıracaklarını belirten Esen, “Deprem bölgesinde havalar soğuk olduğu için önceliği ısınma ve barınmaya verdik. Tabii oradaki kriz masası ile sürekli irtibat halindeyiz. İhtiyaç duyulan ne varsa ona göre hazırlıyor ve bölgeye ulaştırıyoruz” dedi.

Yardım kampanyası

Konyaaltı Belediyesinin yaptığı yardım duyurusuna göre, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılacak yardım listesi şu şekilde: çadır, battaniye, polar, uyku tulumu, el feneri, powerbank, ısıtıcı, bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, mont, bot, temiz kışlık kıyafet, atkı, bere, eldiven. Yardım etmek isteyen vatandaşların, yardım paketlerini Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezine götürebileceği belirtildi. Ayrıca vatandaşların detaylı bilgi için Halk Masa ile numaralı telefondan ulaşabileceği bildirildi.

Vatandaşlardan destek

Vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesinin Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezindeki yardım toplama merkezine akın etti. Yardım kampanyasına destekte bulunmak için yardım toplama merkezine geldiğini söyleyen Hayri Akdağ, haberi alır almaz ihtiyaç listesindeki malzeme alıp belediye ekiplerine ulaştırdığını belirtti. Ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğunu kaydeden Nejla Cambazoğlu ise, “Kendi ailemden biri o göçük altında gibi. Acılarını paylaşıyorum. Allah yardımcıları olsun” dedi. Kış gününde yaralara merhem olmak istediklerini ifade eden bir başka yardımsever olan Şeref Bektaş, vefat edenlere Allahtan rahmet diledi. İlk duyduğunda büyük bir şok yaşadığını söyleyen bir diğer vatandaş Sevgi Türkeç ise, “Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Vatandaş olarak her türlü yardımı birlik ve beraberlik içinde yapmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten de Konyaaltı Belediyesinin yardım toplama merkezini ziyaret etti.