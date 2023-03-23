Konyaaltı’nda 7 noktaya iftar sofrası

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde kuracağı iftar sofralarına Siteler Mahallesi ile başlıyor. Ayrıca ilçe genelinde ilk günden başlayarak 11 ayrı camide de teravih namazı öncesi lokma dağıtımı yapılacak.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 7 farklı mahallede kuracağı iftar sofraları için hazırlıklarını tamamladı. İlk iftar sofrası 28 Mart Salı günü Siteler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde kurulacak. İftar sofralarının, birkaç mahalleye eşit uzaklıkta yer alan ortak noktalarda kurulacağı bildirildi. İftar sofraları, Siteler Mahallesi’nin ardından 30 Mart’ta Öğretmenevleri Kapalı Pazar Yeri ve 5 Nisan Çarşamba günü de Liman Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşları bir araya getirecek. 10 Nisan Pazartesi günü Pınarbaşı Mahallesi sakinleri için Pınarbaşı Kapalı Pazar Yeri’nde kurulacak iftar sofraları sırasıyla Hurma, Çakırlar ve Altınkum mahallelerinde yer alacak. Konyaaltı Belediyesi, 7 farklı mahallede kuracağı iftar sofralarının yanında, ilçe genelinde yer alan 11 farklı camiide de teravih namazları öncesinde vatandaşa lokma dağıtımı gerçekleştirecek.

“Dayanışma duygularımızı pekiştireceğiz”

Ramazan ayının ilk gününde Gürsu Mahallesi’nde yer alan Sezerler Camii’nde teravih namazı öncesinde başlayacak lokma dağıtımı, Hurma Mahallesi’nde yer alan Yeni Camii ve Hacı Kemal Istıl Camii’lerinde devam edecek. Konyaaltı’nın 7 farklı mahallesinde iftar sofraları kurarak vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, aynı sofrayı ve duyguları paylaşmanın Ramazan ayını daha anlamlı hale getirdiğini ve dayanışma duygusuyla insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi. Yakın zamanda yaşanan deprem felaketinin ardından ülke olarak böylesi duygulara ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Esen, ‘’Kalabalık ve bereketli sofralarda vatandaşlarımızla bir araya gelerek dayanışma duygularımızı pekiştireceğimiz bir Ramazan ayı diliyorum. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin’’ dedi.