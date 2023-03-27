Kepezli liseliler bilim yarışması finalinde

Antalya Bilim Merkezi’nden destek alarak TÜBİTAK yarışmasına katılan Kepezli liseliler, finale kalmalarının ardından projelerini geliştirmeye çalışıyor.

TÜBİTAK 2204A projesi olarak deniz temizliği aracı tasarlayan Kepezli liseliler, Konya bölgesi finaline kalmalarının ardından çalışmalarını geliştirmeye odaklandı. Karatay Lisesi öğrencileri Yunus Sağlam, Efe Çelikoğlu ve Ali Kemal Akkuş, Pr Madater adını verdikleri yarışma projelerini Antalya Bilim Merkezi’nin robotik kodlama atölyesi lideri Tansu Küçükgüçlü mentorluğunda tamamladı.

Ahşap tasarım atölyesi lideri olan makine mühendisi Tevfik Özdemir’in de yardımını alan öğrenciler, kaza ya da afet bölgesine uzaktan kumanda ile giderek otonom olarak yağ-yakıt temizliği yapacak araç tasarımlarını zenginleştirmeye çalışıyor. Araçlarının su üzerinde daha kolay hareket etmesi için tasarım değişikliği ve donanımsal güçlendirme yaparak finallere katılacaklarını belirten Sağlam, “Bilim merkezinin sunduğu maddi ve manevi imkanlar sayesinde projemizi hayata geçirdik. Hem burada çalışmamıza izin verdiler, hem bizi yönlendirdiler, hem de araç için gerekli parçaları temin ettiler” diye konuştu.