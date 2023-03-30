Kepez’in 18. Kütüphanesi Altınova’ya

Kepez Belediyesi’nin, Altınova’ya kazandıracağı kütüphanenin temeli yarın atılacak.

Kepez’e yeni bir kütüphane daha geliyor. Kepez Belediyesi, ilçenin 18’nci kütüphanesini Altınova Orta Mahallesi’ne kazandırıyor. Altınova Kütüphanesi’nin temel atma töreni yarın saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Kütüphanenin içinde idari ofis, kafeterya, mescit, bay-bayan, engelli ihtiyaç alanları ve otopark yer alacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, şehrin çocuk ve gençlerine Cumhuriyet’in 100.yılında 16 kütüphane kazandırma sözü vermiş, kütüphanelere olan yoğun ilgi üzerine kütüphane sayısını 22’ye çıkarmıştı. Başkan Tütüncü’nün ilçenin dört bir tarafına kazandırdığı kütüphaneler, çocuk ve gençlere nezih bir ortamda ders çalışma, kitap okuma imkanı sunarken, kaynaşma ve sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Kepez Belediyesi, bir yandan da Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin sayılı kütüphanelerinden birini de Gülveren Mahallesi’ne kazandırıyor.