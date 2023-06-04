Kepez’den camilere teknolojik temizlik hizmeti

Kepez Belediyesi, ilçedeki camilerin iç mekân temizliğinde teknolojik araçları da kullanıyor. Mobil halı yıkama makinesiyle camilerin halıları yerinde yıkanarak, tertemiz hale getiriliyor.

Kepez Belediyesi, ilçesinde yeni camilerin yapılmasına öncülük ederken, mevcut 157 camiye de temizlik ve genel bakım hizmeti veriyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde kurulan ve 15 kişiden oluşan cami temizlik ekibiyle, ilçedeki ibadet yerlerinin periyodik olarak iç mekân ve çevre temizliği yapılıyor. İnsanı merkeze alan ve örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti olan cami temizliğinde teknolojinin sunduğu imkânlar da kullanılıyor.

Kepez Belediyesi, vatandaşların takdirle karşıladığı ve 14 yıldır süren cami temizliği hizmetine, mobil halı yıkama makinesini de ekledi. Bu makine ile camilerin yerinden kaldırılması zor olan halılarının yıkanması sorununa da çözüm bulunmuş oldu.

Camilerin halıları mobil makineyle yerinde yıkanıyor

Kepez Belediyesinin cami temizlik ekibi, iki adet mobil halı yıkama makinesiyle ilçedeki camilerin halılarını yerinde yıkayarak, tertemiz hale getiriyor. Yerinde halı yıkama makinesi, sıcak su özelliği ile halıdaki kirleri söküyor ve yüksek emiş gücüyle kirli suyu vakumluyor. Yıkama sonrası tertemiz hale gelen halılar da 2 saat gibi bir sürede kuruyor.

Kepez Belediyesinin, 3 yıl önce başlattığı mobil halı yıkama hizmeti, camilerin cemaati tarafından takdirle karşılanıyor.

Takdir gören cami temizliği hizmeti, İlçe Müftülüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Cami temizlik ekibi, müftülüğün belirlediği camilerin, iç mekân ve halı temizliğini yapıyor.

Bu çerçevede Fabrikalar Mahallesi’ndeki Ülfet Özen Cami’nin halıları da, mobil halı yıkama makinesiyle temizlendi.

“Cami temizliğinde teknolojiye geçtik”

Başkan Hakan Tütüncü de açıklamasında, vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacıyla başlattıkları cami temizliğinin örnek bir sosyal belediyecilik çalışması olduğunun altını çizdi.

Cami temizliği hizmetini, teknolojik imkânlarla bir adım ileri taşıdıklarını belirten Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “ Antalya’da cami temizliği hizmetini başlatan ilk belediyeyiz. Camilerimizin büyük olan halılarının yerinde sökülerek, başka bir alanda temizliğinin yapılması zordu. Bu zorluğu, teknolojiyle aşalım istedik. Bu gayeyle cami temizliğinde teknolojiye geçtik. Satın aldığımız iki adet mobil halı yıkama makinesiyle camilerimizin halılarını yerinde yıkayıp, tertemiz hale getiriyoruz. Halı yıkama hizmetimizle, vatandaşlarımıza hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz.”