Kepez’den Antalya’ya gezen kütüphane OKUBÜS

Kepez Belediyesi’nin gezen kütüphanesi OKUBÜS ve Mobil Göz Polikliniği hizmete başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahal mahalle, okul okul gezecek 2 mobil hizmetin açılışını Ünsal İlkokulu’nda öğrencilerle beraber yaptı.

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerinin ayağına hizmet taşımaya devam ediyor. Kepez Belediyesi’nin gezen kütüphanesi OKUBÜS ve Mobil Göz Polikliniği hizmete başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahal mahalle, okul okul gezecek 2 mobil hizmetin açılışını Ünsal İlkokulu’nda öğrencilerle beraber yaptı. Açılışa Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ünsal İlkokulu’ndaki açılışın ilk konuşmasını gerçekleştiren Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, “Hakan Başkanımıza okul alanlarının imar çözümlerinden dolayı, okulların ihtiyacı olan her türlü fiziki şartların yenilenmesinde, bilgisayar laboratuarlarından konferans salonlarının elden geçirilmesine kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederim. OKUBÜS’te çocuklarımız için çok güzel bir hizmet ” dedi.

Kepez’in dört bir yanı kütüphane

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, daha önceki ziyaretlerinde öğrencilere söz verdikleri için açılışı Ünsal İlkokulu’nda gerçekleştirdiklerini söyledi. Tütüncü; “Bu yeniliğimizi Ünsal’da başlatacağımızı söylemiştik. Bugün burada yeni bir yolculuk başlıyor. Bilgiye, okumaya, öğrenmeye, kitap okumayı, kitaplarla haşır neşir olmayı, kitapları sevmeye yönelik bir yolculuk başlıyor. Kepez’in dört bir tarafında kütüphaneler var. Kepez artık bir kütüphaneler şehri oldu ama, kitabı biz artık Milli Eğitim Müdürümüz işbirliği ile okullarımıza götüreceğiz. Çocuklarımıza rengarenk neşeli bir ortamda güzel güzel okuma fırsatı sunacağız.” diye konuştu.

Öğrencilere seslenerek, “Çocuklar kitap okumayı seviyor musunuz? diye soran Başkan Tütüncü, “İşte! Şimdi size bir otobüs dolusu kitap getirdik. OKUBÜS’te güzel güzel kitap okuma şansınız olacak. Ödünç almak istediğiniz kitapları da buradan alabileceksiniz. Bir hafta sonra OKUBÜS tekrar okulunuza gelecek ve sizden okuduğunuz kitapları geri alacak. “dedi. Başkan Tütüncü, OKUBÜS’te çocuklar için satranç ve zeka oyunlarının da olduğunu bildirdi.

Kütüphanenin içinde normal etaplarda yaklaşık 5000 kitap bulunduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Çocuk kitapları biraz daha ince oluyor. O incelikle raf uzunluğumuz yaklaşık 10.000 kitap alabiliyor. OKUBÜS orta ölçekli bir halk kütüphanesi büyüklüğünde Mini ve şirin olduğu kadar yüklendiği misyon çok çok değerli Çocuklarımız kitap okumayı neşeli ortamlarda öğrensinler istiyoruz. Bununla birlikte 21 ayrı kütüphaneyi de Kepez’e kazandırdığımızı bu dönemlerimizde hesap ettiğimiz zaman Kepez’den okuma anlamında da, öğrenme anlamında da, bilgi anlamında da bir dünya şampiyonu geçiyor “ diye konuştu.

Mobil gezici göz polikliniği hizmette

Bir yeniliği daha öğrencilerle buluşturduklarını söyleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “ Mobil Sağlık Merkezimizin Mobil Gezici Göz Polikliniği de burada. Bütün çocuklarımıza bugün göz sağlığı taraması yapılacak. Önümüzdeki günlerde diğer mahalleler, diğer okullarda aynı hizmetlerden hızlı bir biçimde faydalanacak. Okuma ve öğrenme anlamında yapmış olduğumuz çalışmalar Kepezimize, sevgili öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah bununla birlikte önümüzdeki günlerde bir başka tırla bir başka yolculuk daha başlayacak. Mobil Merkezimizde hazırlandı. Kepez’in Bilim ve Teknoloji Tırı da yollarda olacak. Kütüphanemiz bir taraftan, bilim merkezimiz bir taraftan hem kütüphanelerimizde, hem bilim merkezlerimizde çocuklarımıza okumayı öğrenmeyi sevdiriyoruz. Hem de OKUBÜS ve Bilim Teknoloji Tırı ile okul okul, mahalle mahalle, cadde cadde, meydan meydan dolaşmak suretiyle bu güzellikleri bu şehrin bütün çocuklarına eriştiriyoruz.” dedi.

Okubüs Mobil Kütüphane’de; Çocuk Kitapları, Gençlik kitapları ve yetişkin kitapları bulunuyor. Kitapların yanı sıra aynı zamanda satranç, çocuklar için kelime ve zeka oyunları da yer alıyor.