Kepez’de yapılacak Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Süleyman Akbıyık ile Kepez ilçesinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin Protokolü’nü imzaladı.

Antalyalı hayırseverler eğitimden sağlığa birçok konuda şehre değer katmaya ve hizmet vermeye devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Süleyman Akbıyık, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Kepez Kütükçüler Mahallesi’nde 250 metrekare alanda ve 5 hekimli olarak yapılacak olan ‘Süleyman Akbıyık Aile Sağlığı Merkezi’ için protokol imzaladı. Antalya Valiliği’nde düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi Protokolü imza törenine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük’te eşlik etti. Yapılacak Aile Sağlığı Merkezi’nin Ramazan Ayı içerisinde temelinin atılarak, en geç 12 ayda İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edileceği bilgisi verildi.

Hayırseverlerin Antalya’ya büyük hizmetler verdiğini vurgulayan Vali Yazıcı; “Can-ı gönülden söylüyorum ki bu işin parayla bir ilgisi yok. Kalpte bir güzellik olmayınca çoğu kişiye nasip olamıyor. O yüzden hep diyorum, bu iş para işi değil gönül işidir. Antalya’da ayrı bir mutluyum. Bu şehrin çoğu elindekini diğeri ile paylaşmak için bekliyor. Bunda Yörük kültürünün de etkisi büyük. Antalya hayırseveri bol olan bir şehir. Biz hemen hemen her hafta sağlık ya da okul protokolü için Kepez’e gidiyoruz. Başkanımızın bu noktada çok büyük bir emeği var sağ olsun. Şehrimize büyük bir hizmet veriyorsunuz Allah sayınızı arttırsın. Yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi, Kepez’imize hayırlı olsun” dedi.

‘Aile Sağlığı Merkezi’ protokolünün imzalanmasının ardından Vali Yazıcı, hayırsever Süleyman Akbıyık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.