Kepez sağlığı geliştiren Antalya’da ilk, Türkiye’de 3’ncü belediye oldu

Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak amacıyla başlattığı ‘Sağlığı Geliştiren Belediye Unvanı’ almaya hak kazanan Antalya’da ilk, Türkiye’de 3’ncü belediye oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sağlıklı Yaşamı Teşvik etmek ve yaygınlaştırmak’ amacıyla başlattığı SAGEP projesi çerçvevesinde Kepez Belediyesi, kültürden sanata, sağlıktan spora, çevre, doğa ve insan odaklı projeleriyle ‘Sağlığı Geliştiren Belediye Unvanı’na layık görüldü. Kepez Belediyesi, Sağlığı Geliştiren Belediye unvanı’ almaya hak kazanan Antalya’da ilk, Türkiye’de 3’ncü belediye oldu. ‘Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi’ sertifika teslim töreniyle Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim edildi. Kepez Sağlık Merkezi önünde düzenlenen törene Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Kepez Belediye Başkan Yardımcı Dr. Mustafa Özsoy, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, MHP Kepez İlçe Başkanı Servet Ersoy ve sağlık personelleri katıldı.

“En iyi işbirliği yaptığımız kurum kepez”

Sertifika teslim töreninde konuşan Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, “Göreve geldiğim günden bu yana en iyi işbirliği yaptığımız kurum nerede diye sorarsanız; Kepez Belediyesi bu konuda bütün imkanlarını seferber etmiş konumda. Kepez Belediyesi teslim edeceğimiz sertifikayla bu desteklerini bir kez daha ortaya koymuş oluyor“ dedi.

“İlimizde bu unvanı alan ilk belediye”

Sağlığı Geliştiren Belediye Unvanı hakkında da bilgi aktaran İl Sağlık Müdürü Başıbüyük, “Sadece sağlık alanında değil, yaptığı yeşil alandan tutun, kreşine huzurevine kadar ve şu an arkamızda gördüğünüz sağlık merkezine kadar bütüncül anlamda vatandaşın sağlığının gelişmesi noktasında her türlü takviyeyi sağlayan belediyelere veriliyor. Kepez Belediyesi de ilimizde bu unvanı alan ilk belediye Bununla beraber bu unvanı alan Türkiye’de 3’ncü iliz. Şimdiye kadarki emekleri için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye çok çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sağlık alanında çok önemli işler yaptık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Kepez Belediyesi’nin sağlığı geliştiren belediye unvanıyla taltif edilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kepez Belediyesi’nin bu unvana layık görülen Antalya’da ilk, Türkiye’de 3’ncü belediye olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, “Bu takdirle birlikte aslında hepimizin arkadaşlarımızın çalışma şevki, heyecanı, motivasyonu biraz daha yükseliyor. Sağlık alanında çok önemli işler yaptık. Göreve gediğimiz 2009 yılından bu yana sağlık alanında yaptıklarımızı bir çırpıda sayabilmekten oldukça uzaklaşıyoruz. Hizmetler artınca, eserlerin adeti fazlalaşınca bunları saymakta bir parça zorlaşıyor” dedi.

32 aile sağlığı merkezi, 11 hastane ve sağlık tesisi

Kepez’e 14 yılda sağlık alanında 32 Aile Sağlığı Merkezi, 11 adet kamu eliyle hastane ve sağlık tesisi kazandırdıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Kepez’e özel sektörde 5 adet hastane kazandırdı. 2009’da bizim bir hayalimiz vardı. Her alanda öncü, her alanda lider ilçe olmayı arzu ediyorduk. Sağlık alanında da bir sağlık şehri olma hedefimiz vardı. Çok şükür devlet millet el ele nice sağlıklı günlere diyerek geldiğimiz noktada bunu başarmış durumdayız. Hedeflerimiz hemşehrilerimize daha büyük, daha güzel işler yapmak. Sağlık alanında yeni yeni eserler kazandırmak, eserler zincirimize her yeni gün yeni eserler eklemek bizim en önemli özelliğimiz. Her sabah güne başlarken bu motivasyonla bismillah diyoruz“ diye konuştu.

“Kepez belediyesi kendisiyle yarışıyor”

“Amacımız; her yeni gün milletimize, halkımıza, hemşehrilerimize daha güzel eserlerle daha güzel hizmetlerle onların yaşamaktan mutlu olduğu, onur duyduğu bir şehri el ele gönül gönüle var etmek” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “İşte! Bu taltiflerde bu anlamda bizleri çok mutlu ediyor. Bu hedefe ulaşmada çok büyük emekler var. Buradaki doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, belediye başkan yardımcımız Dr. Mustafa Özsoy’un ve bütün arkadaşlarımızın çok büyük emekleri var. Aslında bu ödüller ve taltifler bu emeklerin motive edilmesi noktasında çok anlamlı. Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Kepez Belediyesi sağlık alanında da, eğitim alanında da, spor alanında ve hayatın diğer alanlarında da gayretlerini her geçen gün artırmaya, kendisiyle yarışmaya devam edecek. Bizim bu gayretlerimizin sonucunda kazanan hemşehrilerimiz olacak. Bu emekleri, bu hizmetleri ortaya koyan çalışma arkadaşlarımla hep iftihar ettim. Belediye sağlık merkezimizin, çalışanlarımızın halkımızın kendisini kıymetli hissetmesi için ortaya koyduğu çabayla da hep iftihar ettim. Bu çalışmalarımızı her geçen gün artan bir heyecanla devam ettireceğiz. Allah yolumuzu, ufkumuzu, bahtımızı açık etsin” dedi.

Konuşmaların ardından Sağlığı Geliştiren Belediye Ünvanı sertifikası, Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük tarafından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teslim edildi.