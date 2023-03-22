Kemer’de depremzede vatandaşlar için hayır panayırı

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, depremzedeler yararına düzenlenen hayır panayırına katıldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Merkez İlkokulu’nda düzenlenen panayırdaki birbirinden lezzetli gıda ürünlerinin hazırlanmasında emeği geçen ev hanımlarına ve velilere teşekkür etti.

Panayıra karınca kararınca destek olan ev hanımlarıyla sohbet eden Başkan Topaloğlu, Depremzedeler için elini taşın altına koyan herkesten Allah razı olsun. Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ilçemize gelen çok sayıda depremzede vatandaşlarımız için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Merkez İlkokulu’nda depremzede vatandaşlarımızın yararına düzenlenen panayıra katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.