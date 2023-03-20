KEBİM vatandaşı kendi evinde hissettiriyor

Halkla ilişkiler ve iletişim projesi olarak hayata geçirilen Kemer Belediyesi İletişim Merkezi (KEBİM), vatandaşların takdirini kazanıyor. KEBİM’de çalışan belediye personeli tek tip kıyafetle gelen misafirleri güler yüzle karşılıyor.

Kemer Belediyesi ana hizmet binasına gelen vatandaşlar ve turistleri güler yüzle karşılayan KEBİM personeli gelen istek, öneri, eleştiri ve şikayetleri ilgili müdürlüklere aktararak vatandaş adına çözüm sürecini takip eden bir koordinasyon merkezi olarak hizmet veriyor.

Belediye’ye gelen misafirleri kendi evlerine gelen misafir gibi karşılayan KEBİM personeli, 444 0 297 çağrı merkezi, sosyal medya, web sitesi, mail ve basın gibi yollarla KEBİM’de toplanan istek ve şikayetler, sisteme girildiği anda talep sahibini mesajla bilgilendiriyor.

Vatandaşın sorunu çözüldükten sonra veya herhangi bir nedenden dolayı çözülemiyorsa en geç 48 saat içerisinde vatandaşa dönüş yapılarak süreç ile ilgili bilgi veriliyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer Belediyesi’nin kocaman bir aile olduğunu ve gelen misafirleri her zaman güler yüzle karşıladıklarını söyledi.

Vatandaşla nazikçe iletişim kurulmasına özen gösterdiklerine işaret eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer Belediyesi ailesi olarak halkımıza her zaman güler yüzle yaklaşarak nazik olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Misafirlerimizi karşılayan belediye personelimiz giydikleri tek tip kıyafetle de disiplinli ve özverili şekilde vatandaşımıza hizmet veriyor. Her vatandaşımızın ve ilçemize gelen yabancı misafirlerimizin istek ve şikayetlerini ilgili müdürlüklere yönlendiriyoruz ve işlemlerinin hızlı şekilde yapılmasını sağlıyoruz. Kemer halkına en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.