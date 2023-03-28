Kahraman Sarı Parkı yenilendi

Kemer Belediyesi, Çamyuva Mahallesi Hayıtlıgöl mevkisinde yaptığı dev yatırım çerçevesinde bölgede bulunan Kahraman Sarı Parkı revize ederek halkın kullanımına kazandırdı.

Hayıtlıgöl mevkisinde kış aylarında yaşanan sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla bölgede yapılan dev yatırımlar çerçevesinde Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kahraman Sarı Parkı’nda yenileme çalışmalarını tamamladı.

2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde bulunan Kahraman Sarı Parkı’nda yapılan yenileme çalışmaları çerçevesinde, çocuk oyun grubu, spor aletleri, basketbol sahası, kameriyeler, banklar, çöp kovaları ve yeşil alanlar oluşturuldu.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların güvenle oyun oynayıp vatandaşların da aileleriyle rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Kemer’e yeni ve modern parklar kazandırarak ilçenin çehresini de değiştirdiklerine işaret eden Başkan Topaloğlu, “Hayıtlıgöl mevkisinde her sene kış aylarında sel ve su baskınları yaşanıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla bu bölgeye dev bir yatırım yaptık. Vatandaşlarımızın bu sorununu çözüyoruz. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Söz konusu bölgede 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde yer alan Kahraman Sarı parkımızı da yeniledik. Daha modern ve yeşil alanların bol olduğu bir park haline dönüştürdük. Kemer halkı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan park çevresinde de yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiği belirtildi.