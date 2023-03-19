Gıda sektörüne Ramazan denetimi

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl içinde yaptığı rutin denetimlerini Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte daha da sıklaştırdı.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayına sayılı günler kala unlu mamuller, ekmek, tatlı ve şekerli mamuller gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlarına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuralları ve tedbirleri hakkında bilgi verdi.

“Denetimler devam edecek”

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmaların süreceğine dikkat çekildi. Yıl içinde düzenli olarak yapılan gıda denetimlerin Ramazan ayına sayılı günler kala sıklaştığına değinilen açıklamada, “Denetimlerimizde işletmelerin hijyen kurallarına, gıdaların belirtilen kriterlere uyup uymadığına ve işletmeci ve çalışanların alınan tedbirleri uygulayıp uygulamadıklarına dikkat ediyoruz. Gıda denetimlerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadeleri kullanıldı.