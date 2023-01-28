Gazipaşa’da Vefa Ekibi, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Gazipaşa’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde görev alan Vefa Ekibi, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde görev alan Vefa Birimi ekipleri 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında 17 mahallede çalışma yaptı ve 50 haneyi ziyaret etti. Vefa Ekibi, yaşlı ve engelli kişileri başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların, ev temizliği, soba kurulumu, odunlarının kırılması, musluk tamiri gibi genel ihtiyaçlarını karşıladı.

50 hanede vatandaşların talepleri dinlendi

Vefa biriminin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, “Kaymakamlığımız bünyesinde bulunan Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda görevli Vefa Ekibi, 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında ilçemize bağlı Beyobası, Koru, Çakmak, Çalıpınar, Akoluk, Esentepe, Karaçukur, Aydın, Aydıncık, Cumhuriyet, Göçük, İnal, Macar, Gürçam, Gökçesaray, Yakacık ve Yeşilyurt mahallelerinde toplam 50 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarımızın gönülleri alınıp, istek ve talepleri dinlenmiştir” dedi.

Yalnız olmadıklarını hissettireceğiz

Kaymakam Altun, “Onların her türlü sorunlarına çare bulunmuştur. Hanelerin temizliği, yaşlıların kişisel bakım ve temizliğinin yapılması, odun kırma ve taşıma, bahçe temizliği, ekmek yapımı, akan çatıların tespitleri yapılmıştır. Yatağa bağlı yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları giderilip, hoş sohbet ile gönülleri alınmıştır. Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak onların acılarını azaltmak, onların her türlü sorunlarına çare bulmak, yaralarını sarmak, yalnız olduklarını hissettirmemek, neşelerini artırmak için varız ve var olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.