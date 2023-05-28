Gazipaşa’da kadınlar sabah sporuyla zayıflıyor

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, obezite ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla sabah pilates etkinliği gerçekleştirdi. Selinus Sahili’nde saat 09.00’ da başlayan organizasyona katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmaya teşvik etmek maksadıyla pilates etkinliği düzenledi. Selinus Sahili’nde saat 09.00’ da başlayan etkinlik 1 saat sürdü. Fizyoterapist eşliğinde yapılan organizasyona katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

"Hareketsizlik obeziteyi doğuruyor”

Etkinlik ile ilgili konuşan Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, “Bugün çağımızın hastalığı olan obeziteye karşı dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Kadınlarımızı buraya davet ettik. Sahilde hep beraber spor yapıyoruz. Obezitenin günümüzdeki asıl sebebi hareketsiz yaşamak. Çünkü hepimizin araçları var ve hepimiz işlere koşuyoruz. Bu durumda hareketsiz yaşam bizi obeziteye mecbur kıldı. Obezite de bununla beraber geldi. Yanlış beslenmede de buna eklendi. Tabi ki her şey aperitif olmak zorunda kaldı, hızlı gıda tüketmeye geçtik. Bunların hepsi obeziteye sebep oldu. Biz de bunun önüne geçmek için sahilde her gün spor eğitimi başlattık. İnşallah dikkat çekeriz ve bireylere faydalı oluruz” dedi.

“Bedeninizi sevin”

Fizyoterapist Sümeyra Özkan Yüksel de “İlçe Sağlık ile beraber düzenlediğimiz obeziteye karşı mücadele pilates yapıyoruz. Pilates tabi ki tek başına yeterli değildir. Diyet destekli pilates vücudumuzu daha dengeli daha sıkı bir hale getirir. Bunun için İlçe Sağlık ile düzenlediğimiz bu etkinliğin daha da devamını getirebilmek için toplandık. Umarım bu etkinlikler devam eder ve katkımız olur. Bizim Sıhhi olarak bu konuda mücadelemiz devam ediyor. Lütfen siz de bedeninizi sevin onun adına mücadele edin ve bunun için kendinize zaman ayırın . Bahane üretip ertelemeyin. Biz her zaman yanınızdayız, sizleri daha sağlıklı daha dengeli, bir hale getirmek için uğraşacağız” şeklinde konuştu.