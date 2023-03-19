Gazipaşa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni

Gazipaşa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Törene Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Cumhuriyet Savcısı İbrahim Sakin, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Gazipaşa Kaymakamlığı çelenginin Atatürk büstüne sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ise, Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Kapusuz tarafından yapıldı. Kapusuz, “Bugün burada vatanına göz diken düşmanlarına karşı en güç şartlarda savaşarak ölümlerin en büyük mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi anmak, onlarla övünmek, onlarla Türk milletinin ölümsüzlüğünü bir defa daha dünyaya haykırmak ve ebedileşen adları önünde saygıyla eğilmek için toplanmış bulunuyoruz” dedi.

“Türk’ün ulusal mücadele tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nde ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşamaktayız” diyerek konuşmasını sürdüren Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Kapusuz, şöyle devam etti:

“Çanakkale Zaferi, dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk milletinin belirleyici ve aktif rol oynadığı ve de kurtuluş mücadelemizin ilk meşalesinin tutuşturduğu yüce Türk milletinin başkomutanımız Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedakarlıkların zirve noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur. Tarih boyunca gurur, inanç ve istekle mücadele ederek şu anlaşan katan bir devir açıp bir devir kapayan, Milletin sinesinde ölümsüzleşen, Kalplerin imanla ve sorumluluk aşkıyla dolu olarak vatan ve hürriyet uğruna Pilevne, Dumlupınar, Çanakkale, Sakarya, saymakla bitmez daha nice vatan toprağında canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyoruz. Bağımsızlığımızı ve hürriyetimi şehitlerimize borçluyuz. Şehitler olmayan bir ülkenin geçmişi olmadığı gibi geleceği de olamaz. Biz de aziz şehitlerimizin bıraktığı eserleri sonsuza kadar yaşatacağımıza söz veriyoruz. Andolsun ki dünya var olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sizleri hayatımız boyunca severek ve sizlere layık olmak için ömrümüzü feda etsek, yine de hakkınızı ödeyemeyiz. Aziz şehitlerimiz. Sizler bayrağımıza renk oldunuz, bu toprakları kanlarınızla sulayarak bizlere vatan yaptınız. Ölümsüzleşen adlarınız tarihe yazıldı. Bugün gönlümüzde oluşan duygu; yas ve üzüntü değil, gururdur iftihardır, mutluluktur. Sizler ölmediniz daima içimizde yaşayacaksınız. Ruhlarınız şad olsun. Kutsal vatan topraklarını, canları pahasına müdafaa ederek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz, yattıkları yerlerde şunu hissetmelidir ki; temiz kanlarıyla sağladıkları kutsal vatan toprakları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk gençliği ve tüm Türk ulusu tarafından en kutsal emanet olarak müdafaa ve muhafaza edilecektir.”

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan resmi törenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gazipaşa Fen Lisesi tarafından hazırlanan 18 Mart Tratoryosu, salonda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Programın ardından protokol üyeleri tarafından Korubaşı Mahallesi Canavarcık Mezarlığı’nda iehit Süleyman Gür’ün ve Beyobası Mahallesi Karakısık Mezarlığı’nda şehit Ahmet Şen’in kabirleri ziyaret edildi. Kabirleri sulayıp, çiçek bırakan protokol üyeleri, şehitler için dua etti.