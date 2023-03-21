Ekolojik Kreş’te Nevruz coşkusu

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş öğrencileri baharın müjdecisi 21 Mart Nevruz bayramını büyük bir coşkuyla kutladı.

Okul bahçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde minikler önce çalan çocuk müzikleri eşliğinde gönüllerince dans edip şarkılar söyledi. Doğa ve çevrenin uyanışını simgeleyen resimler yapan, tişörtlerini boyayan Ekolojik Kreş öğrencileri yine onlarca çeşit çiçek ve bitkiyi toprakla buluşturarak çiçek ve ağaç dikme etkinliği yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Bahar bayramının büyük bir coşkuyla kutlandığı Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te birbirinden renkli etkinlikler yapıldı. Öğretmenleriyle birlikte günlerdir Nevruz bayramı için hazırlanan minikler şarkılar eşliğinde çiçek dikip, gönüllerince boyama yaptı. Kreş öğrencileri her öğünde olduğu gibi yemekhane yerine okul bahçesine kurulan alanda doğa ile iç içe yemeklerini yedi. Çiçeklerin arasında kendileri için hazırlanan köfte ekmekleri yiyen kreş öğrencileri gönüllerince bir gün geçirdi.