EKO okullarda bitkisel atık yağ eğitimleri ve ekipman teslimi gerçekleştiriliyor
ANTALYA (İHA) - ALANYA BELEDİYESİ “ÇEVRECİ KENT YEŞİL ALANYA” OLGUSU İLE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. BU ANLAMDA EKO OKULLAR KAPSAMINDA BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN AYRI TOPLANMASI PROJESİ’NİN EĞİTİMLERİ VE EKİPMAN TESLİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.
Alanya Belediyesi “Çevreci Kent Yeşil Alanya” olgusu ile çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda eko okullar çerçevesinde Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması Projesi’nin eğitimleri ve ekipman teslimleri gerçekleştiriliyor.
Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından oluşturulan, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen “Eko Okul Programı” bünyesinde eğitimler devam ediyor. Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi çerçevesinde eko okullarda 2022-2023 yılı 2. eğitim öğretim döneminde Alanya’da bulunan toplam 38 eko okulda eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin başlamasıyla birlikte 13 eko okulda “Atıksız Yaşam” ve “Bitkisel Atık Yağların Ayrı Toplanması” eğitimleri gerçekleştirildi.
Çevreci öğrenciler bitkisel atık yağların ayrı toplanmasına destek oluyor
Çevreci okullarda bulunan öğrencilere bitkisel atık yağların ayrı toplanmasının amacı, çevre kirliliğini önlemek, çevre ve insan sağlığını korumak için oluşan bitkisel atık yağları ayrı toplamanın gereği ve önemini vurgulayan eğitimler veriliyor. Çevreci öğrenciler de bitkisel atık yağları ayrı toplayarak fabrikalarda biodizel olmasına destek oluyor.