“Dünya Süt Günü” etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerine süt dağıtıldı

Antalya’nın Gazipaşa İlçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Dünya Süt Günü” etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine süt dağıtıldı.

“Dünya Süt Günü” nedeniyle Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü tarafından Kahyalar ilkokulunda bir etkinlik düzenlendi. ‘Süt Günü’ etkinliğinde öğrencilere süt tüketimi hakkında bilgiler verilerek, süt tüketimlerini artırmak için süt dağıtımı yapıldı.

“Her yaşta insana süt içme alışkanlığının kazandırılması ve sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmalıyız “ diyen İlçe Tarım ve Orman müdürü Nazan Durak , Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun almış olduğu karar ile 1 Haziran tarihinin tüm Dünya’da “Dünya Süt Günü” olarak kutlandığını belirtti.

Durak, sütün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 1 Haziran Dünya Süt Gününde farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek şunları söyledi. “Bugün aynı zamanda süt ürünlerinin sağlıklı beslenme, gıda üretimindeki yeri ile istihdama ve üretime olan katkısı hatırlatılıyor. Doğanın “Beyaz gıdası” olan süt, başta gelişme çağındaki çocuklar olmak üzere, 7’den 70’e her bireyin bünyesi için gerekli olan tüm besinleri dengeli olarak içinde barındıran, vazgeçilmez tek besin maddesidir.”

Sütün önemi vurgulandıktan sonra Durak ve beraberindekiler tarafından Kahyalar ilkokulu öğrencilerine süt dağıtıldı.