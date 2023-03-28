Döşemealtı’nda 9 Mahalle’de binlerce kişi iftar sofrasında ağırlanacak

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı boyunca gönüllere dokunan Döşemealtı Belediyesi binlerce kişiyi kurduğu iftar sofralarında bir araya getirecek.

Döşemealtı Belediyesi’nin tarafından geleneksel hale getirilen ‘Gönül Sofraları’nda bu yıl 9 mahallede binlerce kişi aynı anda iftar açacak. Ramazan ayı boyunca 15 bin kişilik iftar yemeği verilecek olan Döşemealtı’nda Belediye Başkanı Turgay Genç, herkesi iftar sofralarında birlikte olmaya davet etti.Döşemealtı Belediyesi’nin Geleneksel iftar sofralarının ilki 2 Nisan tarihinde Nebiler Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde kurulacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iftarların programlarının yanı sıra Kadir Gecesi’nde Hacı Ramazan Altun Merkez Müze Camii’nde de Kadir Gecesi etkinliği düzenleyecek. Cami önünde kurulacak alanda lokma tatlısı, dondurma ve su ikramı gece ise yine cami önünde sahur yemeği dağıtılacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Ülke olarak büyük acılar yaşadığımız ve binlerce insanımızı kaybettiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Döşemealtı Belediyesi olarak deprem bölgesine desteklerimiz sürüyor, yine ilçemize gelen depremzede kardeşlerimize de her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her Ramazan’da olduğu gibi geleneksel hale getirdiğimiz Gönül sofralarımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyor yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum” dedi.