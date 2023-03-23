Döşemealtı Belediyesi Ramazan’da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Döşemealtı Belediyesi Rahmet ve Bereket Ayı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde ilçede yaşayan ve ekonomik durumları iyi olmayan vatandaşlar için gıda kolisi hazırlayan Döşemealtı Belediyesi, hayırsever vatandaşlarında bu desteğe katılabileceğini açıkladı.

Ramazan Ayı’nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Nar Masa ekipleri gıda paketi dağıtımlarına Ramazan ayının ilk günü başladı. İlk etapta hazırlanan 3 bin erzak paketi 32 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Günler öncesinden hazırlıklarına başlayan Nar Masa ekipleri tüm mahallelerde muhtarlıklarla işbirliği yaparak ihtiyaç sahibi aileleri tespit etti. Döşemealtı Belediyesi ekipleri tespit edilen ailelere ulaştırmak için temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolilerini büyük bir titizlikle hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’te yardım kolisi hazırlanmasına katılarak kutulara gıda maddelerini kendisi yerleştirdi.

Ramazan ayının ilk günü itibariyle erzak paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başlarken Başkan Turgay Genç bu desteğe hayırseverlerin de katılabileceğini söyledi. Genç, “Rahmet ve Bereket ayı Ramazan’ın tüm İslam alemine ve ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Döşemealtı Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olmaya ihtiyaç sahipleri incitmeden destek vermeye çalıştık. Bu yılda Ramazan ayı öncesi çalışmalarımızı tamamladık ve hazırladığımız erzak paketlerini sofralara ulaştırıyoruz. Maddi durumu iyi olan ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek vermek isteyen hayırseverler Nar Masa ekiplerimiz ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler” dedi.