Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Bakılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Onur Y. idaresindeki 07 BFN 400 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada devrilerek sürüklenen motosikletten düşen sürücüsü Mustafa Onur Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.