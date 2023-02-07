Depremzedelere kucak açtılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Kaymakam Orhan Altun’un talimatıyla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ve Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli depremzedelere kapılarını açtı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen depremzedeler, yurdun dört köşesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlara yerleştiriliyor. Depremzedelere kucak açan Gazipaşa’da Kaymakam Orhan Altun’un talimatıyla KYK yurdu ve Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli depremzedeler için hazırlandı. İlçeye getirilen bazı depremzede aileler, KYK yurdu ile Turizm Lisesinin uygulama oteline yerleştirildi.

Öte yandan ilçede faaliyet gösteren Güven Otel’den yapılan açıklamada, depremzedelere otelin ücretsiz şekilde açık olduğu kaydedildi. İlçe sakinleri de ellerinden geldiğince depremzedelere kalacak yer ve gıda yardımında bulunabileceklerini ifade ederek, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar.