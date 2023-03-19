Çamyuva kapalı pazar yerinin kuraları çekildi

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun “Her mahalleye bir kapalı pazar yeri” sloganı ile başlattığı kapalı pazar yerleri projesi devam ediyor. Başkan Topaloğlu’nun daha önce Kemer halkının ve pazar esnafının kullanımına kazandırdığı Kuzdere ve Arslanbucak kapalı pazar yerinden sonra yapımı tamamlanan Çamyuva kapalı pazar yerinde de kuralar çekildi.

Çamyuva Mahallesi’nde 2 bin 262 metrekarelik alanda 5 sabit dükkânın da yer alacağı pazar yerinde 116 esnaf tezgah açabilecek. Çamyuva pazar yerinde yapılan kura çekimine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Tıraş, CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Kemer Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bilici, birim müdürleri, Kemer Belediyesi Çamyuva Mahalle Sorumlusu Özgür Şahin, Çamyuva Mahallesi Muhtarı Rıdvan Vicir ve pazar esnafı katıldı.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, daha önce Kuzdere ve Arslanbucak mahallelerinde kapalı pazar yerlerini Kemer halkına kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Topaloğlu, Çamyuva Mahallesi’nde de pazar esnafının yağmur, çamur ve şemsiye derdinden kurtulması için ellerini taşın altına soktuklarına işaret ederek, “Pazar esnafının ve vatandaşlarımızın talepleri ile Çamyuva Mahallemize kapalı pazar yerini kazandırdık. Pazar esnafımız kuralarını çekerek kendi yerlerini kendileri belirliyor. Esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun. Allah bol ve hayırlı kazançlar nasip etsin” dedi.

Başkan Topaloğlu’nun konuşmasının ardından pazar esnafı sırayla kuralarını çekerek yerlerini belirledi.