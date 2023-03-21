Büyükşehir’in Sağlık Merkezi’nde ücretsiz ve konforlu hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde 2021 yılında faaliyete geçen modern sağlık merkezi, vatandaşlara özel hastane konforunda vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Merkezde diş tedavisi, evde sağlık, psikolojik destek ve sünnet hizmetleri veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için Kepez ilçesinde kurduğu sağlık merkezi dertlere derman oluyor. Son teknoloji cihazlarla donatılmış modern sağlık merkezi bünyesinde ağız ve diş sağlığı konusunda tanı ve tedavi işlemleri, psikolog desteği, evde sağlık ve sünnet hizmetleri vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Merkez içerisinde panoramik röntgen cihazı, bebek bakım odası da bulunuyor.

Çocuk ve yetişkinlere diş tedavisi

Merkezdeki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 7-14 yaş arası çocuklar ile yetişkinlere yönelik ağız diş muayenesi, panoramik röntgen çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi tedaviler sosyal güvence aranmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. 7 yaş ve üstü çocuklar ile yetişkin hastalar randevu alarak poliklinikte diş tedavilerini yaptırabiliyor. Poliklinikte açıldığı günden itibaren 39 bin 829 hastaya işlem yapıldı.

Sünnet ve psikolog destek hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezindeki sünnet kliniği de çocuklara ücretsiz sünnet hizmeti veriyor. Ücretsiz sünnet hizmeti Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. 2021 Kasım ayında başlayan sünnet hizmetinden bugüne kadar 840 çocuk yararlandı. 0-3 ve 6-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz sünnet yapıldığı merkezden aileler de çok memnun. Sağlık Merkezi’nde 1025 vatandaşa da psikolog hizmeti sunuldu. 7 yaştan itibaren çocuk, ergen ve yetişkin bireylere sınav kaygısı, aile içi iletişim problemleri, akran ilişkileri, ergenlik problemleri gibi konularda destek veriliyor.

Merkezde tedaviler randevulu olarak yapılıyor. Poliklinikten, 0 242 361 39 18 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.