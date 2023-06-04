Büyükşehir Güzeloba kreşinde eğitim başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde yapımını tamamladığı 240 öğrenci kapasiteli Güzoloba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde öğrenciler ders başı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her ilçeye kreş sözünü yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınların istihdama katılımını artırmak ve çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Güzeloba Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim-öğretim başladı. 4-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek kreşte, öğrenciler ilk günlerde büyük bir heyecan yaşadı. Minik öğrenciler yeni arkadaşları ile birlikte ilk hafta oryantasyon süreci geçiriyor. 12 sınıflı ve 240 öğrenci kapasiteli kreşte çocuklar, oyunlar oynayarak keyifli zaman geçiriyor.

Ailelerden başkan Böcek’e teşekkür

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Güzeloba bölgesinde hizmete açtığı kreş, bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Minik öğrenciler yeni kreşlerinin heyecanını yaşarken, aileler de ayrı bir heyecan yaşadı. Velilerden Burcu Filipoviç, çocukları için yeni kreşin çok iyi olduğunu belirterek, “Çocuklarımızı gönül rahatlığı ile bırakabileceğiz. Özellikle bu ekonomik şartlarda fiyatları birçok kreşe göre çok iyi. Aynı zamanda kaliteli bir eğitim alacaklar” dedi.

Uygun fiyata kaliteli eğitim

Melisa Şerbetçi ise kızının daha önce özel bir kreşe gittiğini fiyatının çok yüksek olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi kreşinin kendileri için çok iyi olacağını kaydetti. Güzeloba kreşine torununu getiren Keziban Erdoğan ise “Açılmasından dolayı çok memnunuz evimize çok yakın. Daha önce özel kreşe gidiyordu. Fiyatı çok yüksekti. Fiyatı uygun olduğu için burayı tercih ettik. Muhittin Başkan’a böyle bir kreşi hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.