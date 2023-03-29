Büyükşehir, Gaziantep’te iftar çadırları kurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da Gaziantepli depremzede vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Nurdağı ve İslahiye’de iftar çadırları kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahur ve iftarda bin 500 kişilik yemek çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor.

Deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesine Koordinasyon Merkezi kurarak depremin yaralarını sarmaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantepli vatandaşların takdirini kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında da yardımlarına ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Günlük bin 500 kişiye yemek ikramı

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde iftar çadırları kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahur ve iftarlarda her gün bin 500 kişilik yemek ikramında bulunuyor. Büyükşehir ekipleri, bunun yanında mobil ekiplerle mahallelere giderek iftar öncesi yemek dağıtımında bulunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından dolayı memnun olduklarını dile getiren Gaziantepli depremzedeler, ekiplere teşekkür etti.

Koordinatör belediye

Koordinatör belediye olarak Gaziantep’e diğer belediyelere tarafından gönderilen yardımların da dağıtımını koordine eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, gönderilen giysi ve ayakkabıların dağıtımını da gerçekleştirdi.