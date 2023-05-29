Büyükşehir çiftçiye kaolin kili dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesi’nde tarım mahsullerinin ömrünü koruması ve daha iyi verim alınabilmesi için kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıtımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesine bağlı Alaylı Mahallesinde avakado, zeytin ve ceviz üretimi ile geçimini sağlayan 32 çiftçiye yaklaşık 2 ton kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili dağıtımı gerçekleştirdi. Potansiyel hastalıklara, zararlılara karşı etkili ve ekonomik mücadele kapsamında gerçekleşen kaolin doğal tarımsal amaçlı kaplama kili desteğiyle çiftçilerin bir sonraki üretim sezonunun daha verimli geçmesi planlanıyor.

Avakado tarımı ile uğraşan ve artan maliyetlerden dolayı geçtiğimiz yıllarda kaolin kilini almakta zorlanan Mustafa Top “Avakado tarımı ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz yıllarda bu kili kullandım ve faydasını görmüştüm. Artan maliyetlerden dolayı temin edemez olduk. Büyükşehir Belediyemizin böyle bir hizmetinin olduğunu duydum. Sağ olsunlar irtibata geçmemizin ardından hızlı bir şekilde bize dağıtımını gerçekleştirdiler” dedi.