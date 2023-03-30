Bozova GES’in kapasitesi artırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesindeki Bozova Güneş Enerji Santrali (GES) sahası içinde üçüncü ve dördüncü etap GES projelerine başladı. GES-3 ve GES-4 santrallerinin de devreye alınmasıyla toplam kurulu güç 4 MW gücüne çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü karbon emisyonuna dayalı iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve elektrik maliyetlerini düşürmek amacıyla yeni güneş enerji santrali kuruyor. Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde 17.10.2022 tarihinde devreye alınan GES genişletiliyor. Bozova GES bünyesinde yeni GES-3 ve GES-4 santrallerinin kurulum çalışmaları devam ediyor.

4 MW üretim gücü

Mevcut GES-1 ve GES-2’nin ardından GES-3 ve GES-4 santrallerinin de devreye alınmasıyla Bozova GES’in toplam kurulu gücü 4 MW gücüne çıkacak. Yıllık 8,5 milyon kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine ulaşacak olan tesis, 2 bin 400 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretimi yapacak.

Yılda 25 milyon TL tasarruf

Bir yıl içerisinde 8,5 milyon kilovatsaat elektrik gücü üretecek olan tesis, bu sayede öz kaynaklarda yıllık 25 milyon TL tasarruf sağlayacak. Bu sayede hem çevre şartları hem de yenilenebilir enerji kaynakları kapasitesi artmış olacak. Fosil yakıt yerine, yenilenebilir enerji kaynağı olarak faaliyete geçecek Bozova GES santralleriyle yılda 4 bin ton karbondioksit salınımı engellenecek. Bu sayede 360 bin adet ağacın bir yıldaki karbondioksit emilimine eşdeğer bir emilim indirgenerek, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunda düşüş sağlanmış olacak.