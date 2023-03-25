Başkan Uysal: "Duygularda, üzüntüde sevinçte umutta birleşiyoruz"

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sinan Mahallesi’nde düzenlenen iftarda “Sıkıntıları aşabilmek için birleşmek zorundayız. Muratpaşa’mızda bunu başardığımıza inanıyorum. Türkiye’mizin Muratpaşa gibi olmasını temenni ediyorum” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca mahallelerde düzenleyeceği iftar programında bu kez adres Gençlik, Haşim İşcan, Sinan ve Zerdalilik oldu. Dört mahallenin ortasında, Sinan Mahallesi Başöğretmen Atatürk Ortaokulu’nun yanında düzenlenen iftara yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı.

İftardan saatler önce mahalleli için masalar kuruldu, örtüler serildi, sandalyeler tek tek yerleştirildi. Belediyenin aş evinde pişen yemeklerin de getirilmesiyle iftar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la katıldığı iftarda her mahalleli gibi sıraya girdi, yemeğini aldı. Ezanın okunmasıyla Muratpaşa’nın iftar sofrasında oruçlar açıldı.

İftarın ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada, Muratpaşa’nın dayanışması yüksek bir ilçe olduğunu dile getirdi. Başkan Uysal, “Şükür ki yılın 12 ayı olmayana olandan bir köprüyüz. 12 ay kimsesizin kimsesiyiz. Yaşamın her anında insanların bize uzanan elini tutmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu. Bu Ramazan ayında da iftar soflarında, birlikte mutlu ve aydınlık bir gelecek için dua ederek kenetlendiklerini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Birleşiyoruz sofralarımızda. Duygularda, üzüntüde sevinçte umutta birleşiyoruz. Bu günler bizi birleştiren günler. Bu sıkıntıları aşabilmek için birleşmek zorundayız. Muratpaşa’mızda bunu başardığımıza inanıyorum. Türkiye’mizin Muratpaşa gibi olmasını temenni ediyorum ".