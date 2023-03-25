Başkan Güngör: "Dijital pazarlamanın önemi her geçen gün artıyor "

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, dijital pazarlamanın öneminin her geçen gün arttığını belirterek oda üyelerini bu tür eğitimlerle desteklediklerini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından üyeler ve çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim ve seminerler sürüyor. MATSO binasında üyeler ve çalışanlarına yönelik düzenlenen ve 5 etap halinde 20 saat süren 360 Dijital Pazarlama (Dijital Kavramlar, Google, Meta, Sosyal Medya, E-Ticaret) eğitimi sona erdi. Yoğun katılımın olduğu eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Eğitmen Raşit Doğan ile birlikte verdi.

Sertifika töreninde konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, dijital pazarlamanın öneminin her geçen gün arttığını belirterek oda üyelerini bu tür eğitimlerle desteklediklerini söyledi. Güngör, “Üyelerimizin değişen çağa göre ayak uydurarak e-ticarette başarılı olmalarına katkı sağlaması amacındayız. Her geçen gün gelişen ve çeşitlenen ödeme sistemleri altyapısı ile Türkiye e-ticaretin gelişimi ile dijital pazarlama çok önem kazanıyor. Bu nedenle dijital Kavramlar, google, meta, sosyal medya, e-ticaret gibi konuların ele alındığı “360 Dijital Pazarlama Eğitimi” düzenledik. Eğitimiz yoğun ilgi gördü. Üyelerimiz ve çalışanlarına yönelik eğitimlerimiz sürecek” dedi.