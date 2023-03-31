Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çağla toplamak için çıktığı badem ağacından düşen adam, ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kırahmetler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahmi Özdemir isimli vatandaş, çağla toplamak için evinin bahçesinde bulunan badem ağacına çıktı. Bir anda dengesini kaybederek yere düşen Özdemir, ağır şekilde yaralandı. Özdemir’in ağaçtan düştüğünü gören yakınları yardıma koşup, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen Özdemir’in boynunda kırık olduğu tespit edildi. Özdemir, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.