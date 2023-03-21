ATSO’dan Antalya ekonomisine yeni ihracat pazarları

ATSO Başkanı Ali Bahar ve Varşova Ticaret Odası (WIG) Başkanı Marek Traczyk, Antalya ve Polonya iş dünyasının uluslararası bağlarını güçlendirmeyi, ihracatçılara yeni kapılar açmayı içeren iş birliği sözleşmesine imza attı.

Polonya-Antalya ekonomisinin geliştirilmesi için Varşova Ticaret Odası (WIG) ile ikili iş birliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen program çerçevesinde, Antalyalı ve Polonyalı iş insanları arasına ticaret köprüsü kurulması için protokol imzalandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu ve Varşova Ticaret Odası Başkanı Marek Traczyk, Varşova Ticaret Odası Denetim Kurulu Başkanı Marcin Zamoyski’nin imza attığı iş birliği anlaşması ile iki ülke ticaretine ilişkin etkinlikler gerçekleştirilecek.

Anlaşmalar aktif hale gelecek

Yönetim olarak Antalya iş dünyasının uluslararası bağlarını güçlendirmeyi, ihracatçılara yeni kapılar açmayı çok önemsediklerini kaydeden Başkan Ali Bahar, "Bu çerçevede de odalarla yapılmış olan iş birliği anlaşmalarını yenilemek ve daha aktif bir hale getirmek arzusundayız. İlk başlangıç noktası olarak da Varşova’yı seçtik. Bu seçimimizde Polonya’nın son on yıllarda göstermiş olduğu ekonomik performansın ve gelişme ivmesinin yanı sıra ülkelerimiz arasında halihazırda var olan dostane ilişkilerin payı da büyüktür. Bizleri bu kadar sıcak ve dostane karşılıyor olmanız da çok mutlu etti, karşılıklı iş birliğimiz adına çok güzel bir başlangıç yapmış olduk" dedi. Forum, kongre gibi ortak etkinliklerin yapılması konusunda çalışacaklarını dile getiren Başkan Bahar, "Ortak organizasyonlar konusunda en az bizim kadar motive olduğunuzu görmek memnuniyet verici. Bugün imzaladığımız iş birliği anlaşması, ileride birlikte gerçekleştireceğimiz ortak projeler, organizasyonlar ve karşılıklı heyet ziyaretleri açısından güzel bir başlangıç olacaktır" diye konuştu.

"Verimli olacağından eminim"

Ülkeler arasındaki yüzyıllara dayanan dostane ilişkilerin günümüzde de aynı şekilde devam ettiğini görmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Varşova Ticaret Odası Başkanı Marek Traczyk, "Odamızı ziyaretiniz bizleri son derece memnun etmiştir. Gerek geçmişteki iş bağlantılarım gerekse kişisel seyahatlerim vesilesiyle defalarca Antalya’da bulunmuş birisi olarak Antalya’yı, Türkleri ve Antalyalıları çok seviyorum. Tıpkı sizin gibi ben de Varşova ve Antalya arasındaki ticari ve kültürel bağlantıları güçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün imzalamış olduğumuz iş birliği anlaşmasının, sizinle kurduğumuz bu dostane ilişkinin üyelerimiz açısından verimli sonuçları olacağından eminim" şeklinde konuştu.

Dünya standartlarında üretim

Polonya Ticaret Odası (KIG) Başkanı Marek Kloczko ve Polonya Ticaret Odası Dış İlişkiler Direktörü Jerzy Drozdz ile bir araya gelen ATSO heyeti, ticari ilişkileri geliştirmeye ve diyaloğa yönelik çalışmalar konusunu görüştü. Antalyalı sanayicilerin, ihracatçıların çok farklı sektörlerde dünya standartlarında üretim yaptıklarını kaydeden Başkan Bahar, "Sağlık ve kongre turizminde önde gelen destinasyonlardan biriyiz. Bilişim ve çeşitli inovatif sektörlerde de birçok başarılı girişimcimiz bulunmaktadır. Oda olarak ticari ilişkilerimizi geliştirmeye ve diyaloğa açığız. En kısa sürede sizleri Polonyalı iş insanlarından oluşan bir alım heyeti ile Antalya’ya gelmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye güçlü bir partner"

Antalya’dan güçlü bir heyeti ağırlıyor olmaktan onur duyduklarını dile getiren Polonya Ticaret Odası (KIG) Başkanı Marek Kloczko, "Türkiye ile ve TOBB ile sıkı ilişkiler içerisindeyiz. Benzer şekilde çeşitli büyük odalarla da ortak çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede Antalya ile böylesine bir çalışma imkanı olması bizleri son derece memnun eder" ifadelerine yer verdi.

Ülkeler arasında ticari olarak büyük bir potansiyel olduğunu ve en kısa zamanda ilgili sektörlere yönelik bir alım heyeti ziyareti düzenleyeceklerini kaydeden Kloczko, "Türkiye güçlü ekonomisi, ticari ilişkileri ve dinamik iş dünyası ile güçlü bir partnerimiz. Bildiğiniz gibi Türkiye Polonyalıların en çok tercih ettiği turizm destinasyonudur, birçok Polonyalı için ise Antalya’nın yeri çok daha özel, çok daha ayrıdır" diye konuştu.

"İş birliğimiz katkılarınızla artacak"

T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile bir araya gelen ATSO heyeti, Türkiye ve Polonya iş birliklerine ilişkin değerlendirmeler yaparak, ATSO komiteleri ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi. Dünyanın her yerinden ticaret ve sanayi odaları ile iş birliği anlaşmalarını yenilemek, aktive etmek ve var olan anlaşmalara yenilerini eklemek istediklerini kaydeden Başkan Bahar, "Odamız; heyet ziyaretleri, ikili iş görüşmeleri, UR-GE ve HİSER projeleri gibi birçok faaliyetle ihracatçımızı yurt dışı pazarlarına açmak için proaktif bir şekilde çalışmaktadır. Sağlık turizmine ilişkin başarıyla yürüttüğümüz bir HİSER projemiz var. Burada görüştüğümüz kurumlardan aldığımız olumlu geri bildirimler son derece motive edici" dedi.

Polonya’nın Avrupa pazarına açılmak isteyen girişimciler için doğru bir seçim olduğunu ve birçok fırsatı bünyesinde barındırdığını belirten T.C. Varşova Büyükelçisi Fırat, "Polonya özellikle Baltık ülkelerine, Slovakya’ya, Çekya’ya ve Macaristan’a açılan bir kapı niteliğinde. Savunma sanayii firmalarımız, sağlık turizmi, eko turizm firmalarımız açısından Polonya’da büyük fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. 2022 yılında Polonya ile ülkemiz arasındaki ticarette 10 milyar dolar rekoruna yaklaşıldı. Umuyorum ki 2023’te bu rakam sizlerin de katkılarıyla daha da artacak" diye konuştu.

"Son derece mutluyuz"

Ptak Warsaw Expo Başkanı Tomasz Szypula ile görüşen ATSO heyeti, Antalya sektörlerine ilişkin bilgiler vererek, Polonyalı ve Türk iş insanlarını bir araya getirecek etkinlikler ve iş birlikleri hakkında potansiyeli değerlendirdi. Antalya ekonomisinin aslında çok geniş bir yelpazede faaliyet gösteren girişimcilere, üreticilere, ihracatçılara sahip olduğunu dile getiren Başkan Bahar, "Üyelerimiz açısından Polonya’yla ciddi bir ticaret potansiyeli olduğunu değerlendiriyoruz. Her gittiğimiz kurumda büyük bir misafirperverlikle karşılanmış olmamız ve ortak etkinlikler yapma konusunda partnerlerimizin göstermiş olduğu isteklilik bizleri son derece mutlu etmiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye ile iş birliğine özel önem atfettiklerini kaydeden Ptak Warsaw Expo Başkanı Tomasz Szypula, "Görüşmemiz benim açımdan çok aydınlatıcı oldu çünkü itiraf etmeliyim ki Antalya’yı yalnız turizm yönüyle tanıyordum. Antalya’nın mobilya, tarım, gıda, makineler, tekstil, yapı, plastikler, kimyasallar, ahşap, sağlık turizmi, yazılım gibi çeşitli sektörlerde bu derece güçlü olduğunu bilmiyordum. Ptak Warsaw Expo olarak sizlerle iş birliği yapmaktan büyük onur duyarız" açıklamalarında bulundu.

"Sağlık turizminde ivme yakaladık"

ATSO heyeti, son ziyaretinde Polonya Turizm Odası (PIT) Başkanı Pawe Niewiadomski ile bir araya geldi. Antalya’nın turizm çeşitliliği hakkında bilgiler veren heyet, Polonya’dan Türkiye’ye tarifeli uçuşlar ve sağlık turizmi konusunda iki ülkenin turizmine yönelik fırsatlar hakkında görüştü. Antalya’nın deniz-güneş-kum turizminin ötesine geçerek turizmin diğer alanlarında ciddi bir ivme yakaladığını kaydeden Başkan Ali Bahar, "Sağlık turizmi alanında büyük bir sıçrama yaptık. Bu noktada özel sektör ve kamu alanında yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Türkiye-Polonya arasında yapılacak her türlü iş birliğine hazırız" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye giden turistlerin sayısında tarihi bir rekor olduğunu dile getiren Pawe Niewiadomski, "Biz 2023 yılında bu rakamın daha ötesine geçilerek yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz. Varşova’dan ve Polonya’nın diğer şehirlerinden Türkiye’ye düzenlenen tarifeli uçuşların sayısının artırılmasının turizmimize olumlu yansıyacağını düşünüyoruz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Totoş, Hatice Öz, Yusuf Hacısüleyman, Mustafa Yayla, Hüseyin Sarı, Ali Özgür Karagöz ve Hakan Pakalın’ın yer aldığı heyet; Varşova Ticaret Odası (WIG) Başkanı Marek Traczyk, Polonya Ticaret Odası (KIG) Başkanı Marek Kloczko, Ptak Warsaw Expo Başkanı Tomasz Szypula, Polonya Turizm Odası (PIT) Başkanı Pawe Niewiadomski ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’ı ziyaret etti.