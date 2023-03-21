ATB heyeti Baltık pazarında

Antalya Ticaret Borsası, yaş meyve sebze ticaretinin artırılması için yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Borsa üyeleri, URGE projesi çerçevesinde Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya, Estonya’da ticaretin geliştirilmesi için temaslarda bulunarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimin, ticaretin ve ihracatın gelişmesi için projeler yürüten Antalya Ticaret Borsası (ATB), yaş meyve sebzede ihracat potansiyeli bulunan üyelerini uluslararası pazarlara açmak için Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi çerçevesinde yeni pazar arayışını sürdürüyor.

Antalya Ticaret Borsası, Yaş Meyve Sebze İhracatının Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde üyelerini, Baltık ülkeleri olan Litvanya, Letonya ve Estonya’ya götürdü. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan’ın da bulunduğu ticaret heyeti, ilk olarak Litvanya’da temaslarda bulundu. URGE projesi çerçevesinde Litvanya’da bulunan yaş meyve sebze sektörü temsilcileri, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan’ın başkanlığında Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası yetkilileri ve üyeleriyle araya geldi, yüz yüze ikili görüşmelerde bulundu.

Büyükelçi’yi ziyaret ettiler

Türkiye’nin Litvanya Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin’i ziyaret eden ATB üyeleri, Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu’ndan Litvanya’daki iş imkanları hakkında bilgi aldı. Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve tarım sektörüne ilişkin bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette, karşılıklı ticareti yapılabilecek tarım ürünleri hakkında görüşler paylaşıldı. ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Litvanya Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ve Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu’na Borsa adına plaket takdim etti.

Borsanın Yaş Meyve Sebze URGE Heyeti, Türkiye’nin Estonya Büyükelçisi Başak Türkoğlu ve Ticaret Müşaviri Ümit Ateşağaoğlu ile yemekte bir araya geldi, Estonya’daki iş yapma şartları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili bilgi aldı.

İkinci durak Letonya

ATB Yaş Meyve Sebze URGE Heyeti, Letonya’nın başkenti Riga’da da temaslarda bulundu. Riga Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile bir araya gelen üyeler, karşılıklı ticaret fırsatlarını değerlendirirken, yaş meyve sebze sektörüyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Riga Ticaret ve Sanayi Odasında yüz yüze yapılan ikili görüşmelerde, Leton iş insanları ile ticari görüşmeler yapıldı. Toplantı sonrası ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Riga Ticaret ve Sanayi Odası yetkilisine hatıra plaketi takdim etti.

Üçüncü durak Estonya

Antalya Ticaret Borsası Yaş Meyve Sebze URGE Heyeti, Estonya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen ikili görüşmelerde, Eston firmalarla bir araya geldi. Heyet, Estonya Tallinn’de Bahçecilik Araştırma Enstitüsünü ziyaret edip üretim merkezi ve araştırma laboratuvarlarını incelerken, organik üretim yapan bir aile işletmesini gezerek meyve ve sebzelerin içecek sanayiinde kullanımı hakkında bilgi aldı. Heyet, pazar yerlerinde satılan ürünler ve fiyatlarla ilgili de bilgi edindi.

Hedef daha çok ihracat

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Doğan, Antalya’nın yaş meyve sebze üretiminde ciddi bir merkez olduğunu belirterek, ihracat pazarı arayışı için Baltık ülkelerine gittiklerini söyledi. Önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "Üretimimizi ihracata yönlendirmek için alternatif pazar arayışındayız. Hedefimiz ürettiklerimizi daha fazla ihraç edebilmek" dedi.