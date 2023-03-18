Arı zehirli ve propolisli cilt bakım ürünlerine ABD’den ödül

Yerli propolis üreticisinin yurtdışındaki markası, halk oylaması ile gerçekleşen 2023 Delicious Living Beauty & Body Ödülleri’nde yoğun bakım kremi ve yüz kremi ile 2 altın, 1 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye’nin inovasyon ödüllü, yerli propolis üreticisi BEE’O, yurtdışında Bee&You markası ile yüzde 100 doğal Anadolu arı ürünlerini tüketici ile buluşturuyor. Bee&You, uluslararası çapta gerçekleşen, Amerika’nın doğal, organik ve sağlıklı ürünler endüstrisinin önde gelen dergisi Delicious Living tarafından düzenlenen ve halk oylaması ile gerçekleşen yarışmada iki ürünü ödüle layık görüldü. Yarışmada Vücut Bakımı Ürünleri kategorisinde altın madalyaya Bee&You S.O.S Yoğun Bakım Kremi layık görüldü. Yarışmada Yüz Nemlendirici kategorisinde ise aynı markanın yüz kremi altın ve gümüş madalya aldı. Ödüller sonrası açıklama yapan firmanın Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Anadolu arı ürünlerini dünyaya tanıtmaya devam ederken layık görüldüğümüz her bir ödül, emeklerimizin karşılığını en özel şekilde sunuyor. Bu sebeple ulusal ve uluslararası alanda layık görüldüğümüz 63 ödülün her biri bizim için çok değerli” dedi.