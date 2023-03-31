Antalya’da şubatta ihracat artarak 246 milyon dolar oldu

Antalya’da şubat ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 246 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40,4 artarak 172,7 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı şubat ayının genel ticaret sistemine göre ihracat ve ithalat verilerini paylaştı. Verilere göre Antalya’da şubat ayında ihracat 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 246 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 172,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Isparta’da ihracat şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalarak 19,3 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,3 artarak 4,7 milyon dolar; Burdur’da da yüzde 40,8 azalarak 13 milyon dolar, ithalat yüzde 24,4 artarak 8,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.