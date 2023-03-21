Antalya’da motorlu kara taşıtı sayısı 1 milyon 336 bin 174 oldu

Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Şubat ayı itibarıyla 630 bin 881’i otomobil olmak üzere 1 milyon 336 bin 174 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), motorlu kara taşıtlarına ilişkin Şubat ayı verilerini paylaştı. Verilerde, Antalya’da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Şubat ayı itibarıyla 630 bin 881’i otomobil olmak üzere 1 milyon 336 bin 174 olurken, Isparta’da bu sayı 90 bin 454’ü otomobil olmak üzere 198 bin 159, Burdur’da da 59 bin 598’i otomobil olmak üzere 149 bin 210 oldu.