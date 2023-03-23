Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan Etkinlikleri Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi ile başlıyor. Etkinlikler çerçevesinde Ramazan ayı boyunca tasavvuf müziği konserleri, orta oyunu ve çocuklar için geleneksel Ramazan gösterileri ve sohbetler yapılacak. Kurulan Ramazan Çarşısı’nda alışverişten yeme içmeye kadar her türlü ihtiyaç karşılanabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi 11 ayın sultanı Ramazan’da Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan Etkinlikleri düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi ile başlıyor. Her akşam 20.45’te Hacivat-Karagöz oyunu ile başlayacak etkinliklerde Ramazan sohbetleri, tasavvuf müziği konserleri, orta oyunu ve çocuklar için çeşitli gösteriler yapılacak.

Ünlü isimler etkinliklerde

Etkinlikler çerçevesinde 25 Mart Cumartesi akşamı Nursel Ergin ’’Nursel’in Mutfağı’’, 1 Nisan Cumartesi akşamı Sami Özer Tasavvuf Müziği Konseri, 7 Nisan Cuma ve 15 Nisan Cumartesi akşamı Sunay Akın “Mahya Işıkları”, 8 Nisan Cumartesi İbrahim Sadri Antalyalılar ile buluşacak. 17 Nisan Pazartesi akşamı Kadir Gecesi Özel Programı, 19 Nisan Çarşamba akşamı uluslararası çocuk gösterileri yer alacak.

Ramazan Çarşısı

Ramazan akşamlarının buluşma noktası olacak Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde Karaalioğlu Parkı içinde Ramazan Çarşısı kuruldu. Antalyalılar, yeme içme üniteleri ve stantların yer aldığı Ramazan Çarşısında gıdadan giyim ve hediyelik eşyaya ihtiyaçları karşılayabilecek. Mini lunapark ise çocukların eğlence durağı olacak.