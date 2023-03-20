ALKÜ’ye patent tescili

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) hak sahibi olduğu ilk patent başvurusu tescil aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda enerji verimliliğini arttıran bir buluşa imza atıldı. "360 Derece Hareketli Pervanelere Sahip Dikey Türbin" başlıklı buluş ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel ve İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Oral Yağcı ile yüksek lisans öğrencisi Fatih Yorgun tarafından geliştirildi. Rüzgâr türbinlerindeki enerji verimliliğini arttıracak "360 Derece Hareketli Pervanelere Sahip Dikey Türbin" başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescil almayı başardı. Projede süreç tamamlandığında tarım alanları ve yapıların çatılarına kurularak elektrik enerjisi üretilebilecek.

“Türbin yenilenebilir enerjide fark oluşturacak”

Geliştirilen türbinin bina çatılarında ve tarım alanlarında kullanılabilecek bir model olarak tasarlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Aksel, “Buluş çerçevesinde dikey olarak imal edilen geleneksel rüzgâr türbinlerinde sürtünmeye harcanan enerjinin düşürülmesi sonucu olarak daha verimli bir türbin sistemi geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu türbin modeli Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş oldu. Dünyada artan enerji ihtiyacı ve yenilenebilir enerjilere olan talebin arttığı günümüzde icat edilen dikey türbin, ticarileşme süreci tamamlandığında özellikle de küçük ölçekli uygulama alanlarında önemli bir fark oluşturacağına inanıyorum. Desteklerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan ile ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Rektör Kalan’dan tebrik

Dr. Öğretim Üyesi Murat Aksel’i tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Tasarlanan bu ve benzeri projeler ile bu tür projelerin sonuçları Üniversitemizin geliştiğini ve büyüdüğünün göstergesidir. Yenilenebilir enerji malumunuz tüm dünyanın gündeminde olan bir konu ve bizlerin de ALKÜ olarak bu konuyu yakından takip ediyoruz. İnanıyorum ki yenilenebilir enerji ile ilgili üniversitemiz gelecekte adından daha çok söz ettirecektir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.